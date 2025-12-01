Svetli način
Han ob imenovanju Debeljaka izpostavlja politično higieno

Ljubljana, 01. 12. 2025 22.56 | Posodobljeno pred eno minuto

Korupcija ali običajen in učinkovit postopek ponovnega imenovanja Žige Debeljaka za šefa več kot 13 milijard evrov vredne državne srebrnine? Zakaj so nadzorniki SDH Debeljaku nov mandat podelili deset mesecev vnaprej, v času, ko se politika pripravlja na volitve? Da bi mu zagotovili nov mandat ali pa odpravnino, v primeru, da prihodnja vlada Debeljaka ne bi podpirala? Nadzorniki pri imenovanju tudi niso odločali v polni postavi, v petčlanskem nadzornem svetu trenutno manjkata dva člana, ker jih država še ni imenovala. Do takšnega načina imenovanja je poleg opozicije kritičen tudi gospodarski minister, ki je bil gost v naši oddaji.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) preiskuje imenovanje Žige Debeljaka tik pred parlamentarnimi volitvami. Minister za gospodarstvo Matjaž Han ni neposredno komentiral domnevne korupcije, a je v oddaji 2UR ZVEČER poudaril svojo preteklo prakso odloženih imenovanj v županski vlogi pred volitvami.

Vladi, v kateri sedi tudi sam, je oponesel zaradi nepopolnitve nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga (SDH) v celotnem mandatu. Da niso v letu in pol popolnili mesta najprej enega nadzornika, v zadnjih treh mesecih pa še drugega.Ključni problem, ki ga je minister Han izpostavil, je tako nepopolnost nadzornega sveta SDH, ki upravlja s približno 13 milijardami evrov premoženja. Minister je pri tem priznal, da gre za "krivdo predvsem nas v vladi"

"Nadzorni svet mora biti popolnjen in tudi za gospoda Debeljaka bi bilo to bistveno lažje, ker bi imel neko drugačno legitimnost," je prepričan, da bi to zagotovilo tudi politično higieno.

Celoten pogovor z ministrom Hanom si lahko ogledate v priloženem videoposnetku.

Debeljak SDH protikorupcijska komisija parlamentarne volitve politična higiena
