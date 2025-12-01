Han ob imenovanju Debeljaka izpostavlja politično higieno

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) preiskuje imenovanje Žige Debeljaka tik pred parlamentarnimi volitvami. Minister za gospodarstvo Matjaž Han ni neposredno komentiral domnevne korupcije, a je v oddaji 2UR ZVEČER poudaril svojo preteklo prakso odloženih imenovanj v županski vlogi pred volitvami.

Vladi, v kateri sedi tudi sam, je oponesel zaradi nepopolnitve nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga (SDH) v celotnem mandatu. Da niso v letu in pol popolnili mesta najprej enega nadzornika, v zadnjih treh mesecih pa še drugega.Ključni problem, ki ga je minister Han izpostavil, je tako nepopolnost nadzornega sveta SDH, ki upravlja s približno 13 milijardami evrov premoženja. Minister je pri tem priznal, da gre za "krivdo predvsem nas v vladi".

"Nadzorni svet mora biti popolnjen in tudi za gospoda Debeljaka bi bilo to bistveno lažje, ker bi imel neko drugačno legitimnost," je prepričan, da bi to zagotovilo tudi politično higieno.

Celoten pogovor z ministrom Hanom si lahko ogledate v priloženem videoposnetku.