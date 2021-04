Logar in švedska ministrica Linde izmenjala poglede o aktualnih temah

Minister za zunanje zadeve Anže Logar in švedska ministrica Ann Linde sta se strinjala, da Slovenijo in Švedsko povezujejo zelo dobri in prijateljski odnosi ter redno in konstruktivno sodelovanje v okviru Evropske unije ter regionalnih in mednarodnih forumov, so sporočili z ministrstva za zunanje zadeve: "Sogovornika sta se zavzela za dodatno okrepitev sodelovanja, zlasti na gospodarskem področju."

V pogovoru je minister Logar švedski kolegici predstavil prednostne naloge bližajočega se slovenskega predsedovanja Svetu EU. "Naši napori bodo usmerjeni v okrepitev odpornosti EU," je poudaril na skupni novinarski konferenci. Pandemija nas je namreč naučila, da je treba učinkoviteje in hitreje odgovoriti na različne krize, med drugim na področjih zdravja, podnebnih sprememb in kibernetskih napadov. "Veseli me, da je Švedska zainteresirana za poglobitev sodelovanja na področju kibernetske varnosti,"je poudaril vodja slovenske diplomacije.