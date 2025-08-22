Svetli način
Misterij poginov psov v Bohinju: kaj je v jezeru?

Bohinj, 22. 08. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Bohinj se sooča s ponavljajočimi se pogini psov, ki so povezani s kopanjem v jezeru. Občina uvaja nove opozorilne table in skuša s forenzičnimi obdukcijami razjasniti vzroke, saj so se pojavile različne domneve, vključno s cianobakterijami in bolj zloveščo teorijo, da je na delu človek. Turizem Bohinj je v četrtek proti večeru na Facebooku objavil priporočilo, naj se psi ne kopajo v jezeru, dokler ne bo znano, zakaj je tam v nedeljo poginil petmesečni pes. Nato je bilo obvestilo umaknjeno. Kaj se dogaja, je pojasnjeval bohinjski župan Jože Sodja, ki je bil gost oddaje 24UR ZVEČER.

V zadnjem obdobju so območje Bohinja prizadele številne zaskrbljujoče prijave o poginih psov, ki naj bi se kopali v bližini izliva reke Savice v jezero. V odgovor na te dogodke in v prizadevanju za razjasnitev okoliščin, je Občina Bohinj napovedala namestitev novih opozorilnih tabel, predvsem na območju Ukanca. Poleg tega se je zavezala kriti stroške forenzične obdukcije petmesečne psičke, ki je poginila pred kratkim

Do celotne razjasnitve okoliščin je prebivalcem in obiskovalcem priporočeno, da se izogibajo zadrževanju psov na prizadetih lokacijah. Lastniki terjajo odgovore in si želijo vedeti, kaj se dogaja. Ali so vzrok cianobakterije ali pa je morda na delu nekdo, ki zastruplja pse?

Objavljeno priporočilo
Objavljeno priporočilo FOTO: POP TV

Župan Jože Sodja je v oddaji 24UR ZVEČER potrdil, da je bil za prvega psa, ki je bil podvržen forenzični preiskavi v Nemčiji, ugotovljena prisotnost toksinov cianobakterij in visoka količina strupa, ki se običajno nahaja v vabi za polže.

Nasprotno pa v primeru psa, ki je poginil prvega julija, obdukcija ni pokazala prisotnosti strupov, vendar ni izključena možnost šoka zaradi temperaturne spremembe. Župan je poudaril, da občina uradnih podatkov o drugih poginih pred zadnjimi dogodki ni prejela, kar pojasnjuje pozen odziv in namestitev opozorilnih tabel šele v avgustu. 

Občina je že podala prijavo policiji za zadnji pogin psa, ki se je zgodil 20. avgusta. V sodelovanju s pristojnimi so dogovorjeni tudi nadaljnji koraki. Takoj, ko bodo znani vsi rezultati obdukcij in več informacij, bo sklican sestanek, ki mu bo sledila novinarska konferenca. Župan je zagotovil, da se bodo na podlagi vseh zbranih dejstev odločili o ustreznih ukrepih. Priporočila za zadrževanje od vode ostajajo, a na terenu bodo glede kopanja poskusili čim bolj jasno ločiti med prepovedjo in zgolj priporočilom.

Celoten pogovor z bohinjskim županom si lahko ogledate v priloženem videoposnetku.

Bohinj pogin psov strupi v vodi cianobakterije opozorilne table
