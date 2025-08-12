Poklukar: Helikopterji ustrezni, Čadonič Špelič: Želimo, da so najboljši za reševanje življenj

Minister vztraja, da je razpis zakonit, transparenten in strokoven ter da je strokovna komisija ugotovila, da je Leonardo "bolj primeren ponudnik" . Helikopterja naj bi bila dostavljena oktobra 2027 in februarja 2028.

Poklukar je ostro zavrnil očitke o neupoštevanju stroke. Po njegovih besedah je vlada Roberta Goloba lani sprejela odločitev o prevzemu helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP) s strani Policije in mu naložila izpeljavo razpisa. Pojasnil je, da sta bila izpeljana dva razpisa in da se Airbus ni pritožil na izbiro Leonarda v drugem, pravnomočnem razpisu.

Kljub trditvam ministrstva pa tako stroka reševalcev in urgentnih zdravnikov kot tudi poslanka Vida Čadonič Špelič iz vrst opozicijske Nove Slovenije vztrajajo, da izbira helikopterja Leonardo AW169 pomeni nadaljevanje pomanjkljivosti in improvizacije pri helikopterskem reševanju.

Predstavniki stroke namreč opozarjajo, da helikopter ne omogoča nujnega dostopa do glave pacienta, ko je ta potegnjen z vitlom ali nameščen prečno, kar je ključno za kakovostno oskrbo. Opozicija, ki v primeru neustreznega nakupa ne izključuje interpelacije, pa poziva k ponovitvi razpisa in zahteva pojasnila, saj pravijo, da si želijo, da Slovenija končno dobi reševalne helikopterje, ki bodo stoodstotno ustrezali potrebam reševanja življenj.

Spor se zapleta tudi okoli samega razpisa: ministrstvo za zdravje je sprva pojasnjevalo, da gre za ponovljen razpis, zato niso mogli upoštevati vseh novih zahtev stroke. Kasneje pa se je izkazalo, da gre za nov razpis, kar bi teoretično omogočalo upoštevanje vseh predlogov. Na enem izmed sestankov je bilo celo rečeno, da bo policija kupila helikopterje, enake tistim, ki jih že uporablja.

Minister Poklukar trdi, da je bila ta izjava "vzeta iz konteksta" in poudarja, da je ministrstvo za zdravje potrdilo vse strokovne kriterije razpisa, obe plovili pa imata ustrezne certifikate in standardizacijo, dejavnost HNMP s temi tipi helikopterjev pa da se izvaja tudi v drugih državah.

Poudaril je, da Slovenija po dolgih 35 letih končno dobiva dva namenska helikopterja, ki so osnova za delovanje te dejavnosti. Izraža obžalovanje, da je Slovenija zadnja članica EU brez primerljivega reševalnega sistema. Medtem ko se z ministrstvom strinjajo o potrebi po reševanju življenj, pa opozicija napoveduje, da bo, če se bodo pomisleki stroke izkazali za utemeljene, te pogodbe preklicala in objavila nov, strokovno usklajen razpis.