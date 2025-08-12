Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Slovenija

Poklukar: Helikopterji ustrezni, Čadonič Špelič: Želimo, da so najboljši za reševanje življenj

Ljubljana, 12. 08. 2025 22.49 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
24UR ZVEČER
Komentarji
0

Notranje ministrstvo bo, kljub pozivom stroke, v naslednjih 14 dneh sklenilo pogodbo s proizvajalcem helikopterjev Leonardo. Na ministrstvu trdijo, da helikopterja izpolnjujeta vse standarde in da omogočata tudi oskrbo pacienta, ki ga potegnejo z vitlom, medtem ko helikopterski reševalci vztrajajo, da ne. Zakaj se je kljub opozorilom stroke in pozivom, naj nakup ustavi, odločil, da razpis izpeljejo do konca, je v studiu pojasnjeval minister Boštjan Poklukar. Poslanka Vida Čadonič Špelič iz NSi, kjer razmišljajo o interpelaciji zoper Poklukarja, pa je pozvala k ponovitvi razpisa ter zahtevala pojasnila glede nakupa, ki nas bo stal 32 milijonov evrov.

Poklukar je ostro zavrnil očitke o neupoštevanju stroke. Po njegovih besedah je vlada Roberta Goloba lani sprejela odločitev o prevzemu helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP) s strani Policije in mu naložila izpeljavo razpisa. Pojasnil je, da sta bila izpeljana dva razpisa in da se Airbus ni pritožil na izbiro Leonarda v drugem, pravnomočnem razpisu.

Minister vztraja, da je razpis zakonit, transparenten in strokoven ter da je strokovna komisija ugotovila, da je Leonardo "bolj primeren ponudnik". Helikopterja naj bi bila dostavljena oktobra 2027 in februarja 2028.

Preberi še NSi razmišlja o novi interpelaciji Poklukarja, tokrat zaradi helikopterjev

Kljub trditvam ministrstva pa tako stroka reševalcev in urgentnih zdravnikov kot tudi poslanka Vida Čadonič Špelič iz vrst opozicijske Nove Slovenije vztrajajo, da izbira helikopterja Leonardo AW169 pomeni nadaljevanje pomanjkljivosti in improvizacije pri helikopterskem reševanju.

Predstavniki stroke namreč opozarjajo, da helikopter ne omogoča nujnega dostopa do glave pacienta, ko je ta potegnjen z vitlom ali nameščen prečno, kar je ključno za kakovostno oskrbo. Opozicija, ki v primeru neustreznega nakupa ne izključuje interpelacije, pa poziva k ponovitvi razpisa in zahteva pojasnila, saj pravijo, da si želijo, da Slovenija končno dobi reševalne helikopterje, ki bodo stoodstotno ustrezali potrebam reševanja življenj.

Spor se zapleta tudi okoli samega razpisa: ministrstvo za zdravje je sprva pojasnjevalo, da gre za ponovljen razpis, zato niso mogli upoštevati vseh novih zahtev stroke. Kasneje pa se je izkazalo, da gre za nov razpis, kar bi teoretično omogočalo upoštevanje vseh predlogov. Na enem izmed sestankov je bilo celo rečeno, da bo policija kupila helikopterje, enake tistim, ki jih že uporablja.

Minister Poklukar trdi, da je bila ta izjava "vzeta iz konteksta" in poudarja, da je ministrstvo za zdravje potrdilo vse strokovne kriterije razpisa, obe plovili pa imata ustrezne certifikate in standardizacijo, dejavnost HNMP s temi tipi helikopterjev pa da se izvaja tudi v drugih državah.

Poudaril je, da Slovenija po dolgih 35 letih končno dobiva dva namenska helikopterja, ki so osnova za delovanje te dejavnosti. Izraža obžalovanje, da je Slovenija zadnja članica EU brez primerljivega reševalnega sistema. Medtem ko se z ministrstvom strinjajo o potrebi po reševanju življenj, pa opozicija napoveduje, da bo, če se bodo pomisleki stroke izkazali za utemeljene, te pogodbe preklicala in objavila nov, strokovno usklajen razpis.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Leonardo AW169 Ministrstvo za notranje zadeve Boštjan Poklukar HNMP helikopterja
Naslednji članek

Na lovu za Guinnessovim rekordom: Žan Žolger bo 24 ur izdeloval šopke

SORODNI ČLANKI

NSi razmišlja o novi interpelaciji Poklukarja, tokrat zaradi helikopterjev

Odločitev o izbiri ponudnika za nakup helikopterjev pravnomočna

Ministrstvo za zdravje: Razpis za helikopterja pripravljen v sodelovanju s stroko

Kupili bomo dva nova helikopterja za nujno pomoč podjetja Leonardo

Revizije ne bo, ministrstvo v nov razpis za nabavo helikopterjev

Podjetje Leonardo brez konkurence na razpisu za reševalna helikopterja

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089