Slovenski geolog med potresom v Indoneziji: Sunek me je vrgel iz postelje

Indonezijo je v zgodnjih jutranjih urah stresel silovit potres z magnitudo 7,7, kar je povzročilo precejšnje vznemirjenje med prebivalci in obiskovalci. Dogodek je iz prve roke doživel slovenski profesor dr. Andrej Šmuc, ki se trenutno nahaja v obalnem mestecu Labuan Bajo. Kot je opisal v svojem pričevanju, se je tresenje začelo ob šestih zjutraj, ko ga je sunek dobesedno vrgel iz postelje. "Začelo se je z rahlim tresenjem postelje, potem pa se je začela premikati celotna stavba," je povedal dr. Šmuc in dodal, da so se ob tem pojavljali nenavadni in srhljivi zvoki, ki so spremljali premikanje konstrukcije.

Življenje se vrača v normalo, a nevarnost cunamija ostaja

Kljub močnemu začetnemu šoku se je življenje v mestu presenetljivo hitro vrnilo v stare tire. Le nekaj ur po potresu so bile ulice znova polne motorjev in hrupa, vendar ena ključna razlika ostaja – v mestu zaradi strahu pred cunamijem ni mogoče dobiti kave. Dr. Šmuc izpostavlja razliko v reakciji med domačini in tujci. "Odziv domačinov je bil zelo hladen in mil. Vsi tisti, ki so delali rahlo paniko, so bili turisti," pojasnjuje. Za mnoge obiskovalce je bila to prva tovrstna izkušnja, kar je v kombinaciji z visoko magnitudo povzročilo precej strahu.

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Potres na indonezijskem otoku Flores AP

Potres na indonezijskem otoku Flores AP



Geološko ozadje potresov na tem območju

Vzrok za tolikšno dovzetnost Indonezije za potresno in vulkansko dejavnost tiči v njeni specifični geološki legi. Kot pojasnjuje dr. Šmuc, se otočje nahaja blizu t. i. cone subdukcije, kjer morska plošča tone pod drugo ploščo. Ko se na tem stiku naberejo ogromne napetosti in sile, se zgornja plošča nenadoma sprosti, kar sproži močan potres. Gre za proces, ki se na tem delu planeta nenehno ponavlja, zato so močni sunki za tamkajšnje okolje pričakovani, čeprav še vedno nevarni za prebivalstvo in infrastrukturo.