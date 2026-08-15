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Slovenski geolog med potresom v Indoneziji: Sunek me je vrgel iz postelje

Džakarta , 15. 08. 2026 12.18 pred 1 uro 2 min branja 8

Avtor:
A.K.
Andrej Šmuc

Indonezijo je prizadel potres magnitude 7,7, kar je 150-krat močneje od tistih v Posočju. Medtem ko so turisti v paniki bežali iz stavb, so domačini ostali mirni, strah pred cunamijem pa ostaja. Tam se trenutno nahajata tudi slovenski profesor dr. Andrej Šmuc z Oddelka za geologijo Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in njegov sin Fedja Šmuc.

Indonezijo je v zgodnjih jutranjih urah stresel silovit potres z magnitudo 7,7, kar je povzročilo precejšnje vznemirjenje med prebivalci in obiskovalci. Dogodek je iz prve roke doživel slovenski profesor dr. Andrej Šmuc, ki se trenutno nahaja v obalnem mestecu Labuan Bajo. Kot je opisal v svojem pričevanju, se je tresenje začelo ob šestih zjutraj, ko ga je sunek dobesedno vrgel iz postelje. "Začelo se je z rahlim tresenjem postelje, potem pa se je začela premikati celotna stavba," je povedal dr. Šmuc in dodal, da so se ob tem pojavljali nenavadni in srhljivi zvoki, ki so spremljali premikanje konstrukcije.

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Življenje se vrača v normalo, a nevarnost cunamija ostaja

Kljub močnemu začetnemu šoku se je življenje v mestu presenetljivo hitro vrnilo v stare tire. Le nekaj ur po potresu so bile ulice znova polne motorjev in hrupa, vendar ena ključna razlika ostaja – v mestu zaradi strahu pred cunamijem ni mogoče dobiti kave. Dr. Šmuc izpostavlja razliko v reakciji med domačini in tujci. "Odziv domačinov je bil zelo hladen in mil. Vsi tisti, ki so delali rahlo paniko, so bili turisti," pojasnjuje. Za mnoge obiskovalce je bila to prva tovrstna izkušnja, kar je v kombinaciji z visoko magnitudo povzročilo precej strahu.

Geološko ozadje potresov na tem območju

Vzrok za tolikšno dovzetnost Indonezije za potresno in vulkansko dejavnost tiči v njeni specifični geološki legi. Kot pojasnjuje dr. Šmuc, se otočje nahaja blizu t. i. cone subdukcije, kjer morska plošča tone pod drugo ploščo. Ko se na tem stiku naberejo ogromne napetosti in sile, se zgornja plošča nenadoma sprosti, kar sproži močan potres. Gre za proces, ki se na tem delu planeta nenehno ponavlja, zato so močni sunki za tamkajšnje okolje pričakovani, čeprav še vedno nevarni za prebivalstvo in infrastrukturo.

Razlagalnik

Subdukcija je geološki proces, pri katerem se ena tektonska plošča potisne pod drugo in se pogrezne v zemeljski plašč. To se običajno zgodi, ko se srečata oceanska in celinska plošča ali dve oceanski plošči. Ker so oceanske plošče gostejše, se potisnejo v globino, kjer se zaradi visokih temperatur in pritiskov začnejo taliti, kar pogosto vodi do nastanka vulkanov, globokomorskih jarkov in močnih potresov.

Cunami nastane, ko potres povzroči nenaden in obsežen premik morskega dna. Če se morsko dno ob potresu navpično dvigne ali spusti, se celoten vodni stolpec nad njim premakne, kar ustvari serijo dolgih valov. Ti valovi se na odprtem morju širijo z veliko hitrostjo, ko pa dosežejo plitvejše obalne vode, se njihova hitrost zmanjša, višina pa drastično naraste, kar povzroči poplavljanje obalnih območij.

Pacifiški ognjeni obroč je območje v obliki podkve okoli Tihega oceana, kjer se nahaja večina aktivnih vulkanov in kjer se zgodi največ potresov na svetu. To območje je posledica nenehnega premikanja in trkanja tektonskih plošč. Indonezija leži na enem izmed najbolj aktivnih delov tega območja, zaradi česar je država nenehno izpostavljena visoki seizmični in vulkanski nevarnosti.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
potres Indonezija Andrej Šmuc tektonika plošč Labuan Bajo

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KOMENTARJI8

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txoxnxy
15. 08. 2026 14.07
Kdaj bodo geologi in drugi znanstveniki povedali resnico ? Elektrika in električne naprave kot mikrovalovke segrevajo središče zemlje zato so potresi in vulkanski izbruhi postali stalnica in tako imenovane tropske noči niso posledica pregretega ozračja ampak dvig temperature v središču planeta , ki ga povzroča električna energija . Več kot silite elektrifikacijo slabše je . Ozonska jluknja je najmanša od kar se spremlja katastrofe na zemlji pa iz leta v leto večje . Izklopite vso elektriko in rešite planet.
Odgovori
-1
1 2
miabi
15. 08. 2026 13.12
So letos pogostejši močni potresi?
Odgovori
-4
0 4
Podlesničar
15. 08. 2026 13.17
Niso.
Odgovori
+3
3 0
HardKore
15. 08. 2026 12.38
In kaj slovenski geolog dela v indoneziji? In od kod črpa plačo? Lahko bi v sloveniji iskal, kje so možni plazi itd.... no ja, v indoneziji je lepši dopust...
Odgovori
-4
3 7
miabi
15. 08. 2026 13.14
Mu boš ti povedal kam mora na dopust:)
Odgovori
+3
5 2
M.M.Miša
15. 08. 2026 13.17
Škoda , da takoj obsojate in negativno pišete o stvareh , katere premalo poznate . Niste pomislili ,da je lahko tudi profesor A. Šmuc s sinom na zasluženem dopustu .
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+5
7 2
M.M.Miša
15. 08. 2026 13.21
Negativno pišete še preden preberete članek. Profesor je zaposlen na naravoslovnotehniški fakulteti v Lj.
Odgovori
+1
2 1
Podlesničar
15. 08. 2026 13.34
Pa saj on to ve, zato se pa huduje, ker misli, da je na dopustu na državne stroške. 🙈
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-1
0 1
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