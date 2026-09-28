Več kot koncert: 1000 nastopajočih, 20000 obiskovalev in 700 skodelic kave

Stožice so se za dva večera prelevile v središče slovenske narodnozabavne glasbe – Noč Modrijanov je postavila nov mejnik v glasbeni zgodovini. Na spektaklu, ki je trajal osem ur, je nastopilo kar 1000 nastopajočih, obiskalo pa ga je več kot 20.000 navdušencev. "V ospredje sploh ne morem postavljati sebe ali Modrijanov, gre za celotno ekipo, ki je garala dve leti. Na prvem sestanku pred dvema letoma je bilo 16 vodij ekip in teh 16 ekip je garalo dve leti, da so postavili takšen oder in sceno. Mi igrati in peti znamo – to počnemo vsak vikend na veselicah. Ampak to je bilo potrebno zgraditi," je jasen Blaž Švab.

Blaž Švab v studiu po spektaklu. FOTO: POP TV

Za uspeh so bili ključni tudi vrhunski tehnični pogoji, od programiranja dvižnih odrov do osvetlitve in kakovostno zastavljenega snemanja. Veliko zaslug gre prav tako prijateljem in poslovnim partnerjem, ki so za nekaj mesecev ustavili svoje dejavnosti in se popolnoma posvetili skupnemu poslanstvu. Seveda je imela konec koncev veliko vlogo tudi združena Slovenija. Občinstvo, ki je pozabilo na razprtije in ego. "Tu se veliko pogovarjamo o domoljublju, ljubezni do slovenske glasbe, a ta noč je bila tudi za tiste, ki živijo v Sloveniji, pa morda niso Slovenci. Nič za to. Ker tudi mi obožujemo tujo glasbo in tu je v ospredju odprtost, skupaj z ljubeznijo," je dodal Švab.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Noč Modrijanov PRESS Modrijani

Noč Modrijanov PRESS Modrijani

Noc Modrijanov PRESS Modrijani

Noc Modrijanov PRESS Modrijani

Noc Modrijanov PRESS Modrijani









Povezovalna moč: Projekt je dokazal, da so Slovenci sposobni stopiti skupaj, pozabiti na ege in zgraditi spomenik svoji kulturi.