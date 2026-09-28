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Domača scena

Več kot koncert: 1000 nastopajočih, 20000 obiskovalev in 700 skodelic kave

Ljubljana, 28. 09. 2026 09.06 pred 48 minutami 2 min branja 5

Avtor:
Aleksander Pozvek Ota Širca Roš +1
Blaž Švab v studiu po spektaklu.

Dvodnevni glasbeni spektakel v dvorani Stožice je s pomočjo več kot 1000 nastopajočih, 20.000 obiskovalcev in vrhunsko tehnikalijo postavil nov mejnik v slovenski glasbi, ki bo še dolgo ostal v kolektivnem spominu. A Blaž Švab je jasen: "V ospredju je ekipa, ki je garala dve leti." Pa tudi njegova mama, ki je vsak dan skuhala 700 skodelic kave.

Stožice so se za dva večera prelevile v središče slovenske narodnozabavne glasbe – Noč Modrijanov je postavila nov mejnik v glasbeni zgodovini. Na spektaklu, ki je trajal osem ur, je nastopilo kar 1000 nastopajočih, obiskalo pa ga je več kot 20.000 navdušencev.

"V ospredje sploh ne morem postavljati sebe ali Modrijanov, gre za celotno ekipo, ki je garala dve leti. Na prvem sestanku pred dvema letoma je bilo 16 vodij ekip in teh 16 ekip je garalo dve leti, da so postavili takšen oder in sceno. Mi igrati in peti znamo – to počnemo vsak vikend na veselicah. Ampak to je bilo potrebno zgraditi," je jasen Blaž Švab.

Blaž Švab v studiu po spektaklu.
Blaž Švab v studiu po spektaklu.
FOTO: POP TV

Za uspeh so bili ključni tudi vrhunski tehnični pogoji, od programiranja dvižnih odrov do osvetlitve in kakovostno zastavljenega snemanja. Veliko zaslug gre prav tako prijateljem in poslovnim partnerjem, ki so za nekaj mesecev ustavili svoje dejavnosti in se popolnoma posvetili skupnemu poslanstvu.

Seveda je imela konec koncev veliko vlogo tudi združena Slovenija. Občinstvo, ki je pozabilo na razprtije in ego. "Tu se veliko pogovarjamo o domoljublju, ljubezni do slovenske glasbe, a ta noč je bila tudi za tiste, ki živijo v Sloveniji, pa morda niso Slovenci. Nič za to. Ker tudi mi obožujemo tujo glasbo in tu je v ospredju odprtost, skupaj z ljubeznijo," je dodal Švab.

Povezovalna moč: Projekt je dokazal, da so Slovenci sposobni stopiti skupaj, pozabiti na ege in zgraditi spomenik svoji kulturi.

Poleg glasbe in tehnike pa je imela Noč Modrijanov v zakulisju tudi zelo osebno noto. Blaževa mama je bila namreč tista, ki je nastopajočim skuhala kar 700 skodelic kave.

"Jaz sem bil na odru, glasbeniki pa so se ustavljali pri moji mami, ki jim je z veseljem skuhala kavo. Vsak dan jih je skuhala 700, kuhala je enajst dni, tudi danes, ko gostujem pri vas," ni mogel skriti ponosa v glasu Blaž. Z razprodanima koncertoma v Stožicah so Modrijani tako uspešno postavili spomenik slovenski glasbi, ki bo še dolgo odmeval v srcih.

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Noč Modrijanov Stožice Blaž Švab narodnozabavna glasba koncert

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KOMENTARJI5

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TITO50
28. 09. 2026 09.55
Švab nima pojma kaj je garanje.
Odgovori
0 0
IS58
28. 09. 2026 09.32
Lep koncert z eno pripombo. Za karto sem dal 75 eurov, žal sem imel težave z pogledom na oder. Med sektorji so bile stopnice. Na teh stopnicah so sedeli ljudje,ki očitno niso več mogli stati v parterju. Veliko jih je na tem stopniščo tudi slikalo. Nekateri gledalci so tako nevzgojeni, da jih nič drugega ne zanima kot to, kako bo napravil posnetke. Tudi veliko gledalcv je hodilo z pivom v roki in motilo pogled na oder. Škoda. Redarji so bili nemočni. Žal.
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0 0
Rudar
28. 09. 2026 09.40
Predrago.
Odgovori
0 0
Uporabnik1935308
28. 09. 2026 09.21
Kapo dol.....
Odgovori
0 0
Blue Dream
28. 09. 2026 09.28
bolj kaka kapo dol
Odgovori
-1
0 1
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