Moja Slovenija: v jamarski obleki do večplastnih doživetij na Krasu

Kras je zaradi lege in klime idealna destinacija za izlete in oddih poln aktivnosti na prostem in v podzemlju. Tokratna pot nas vodi skozi jame, na pohodniške poti in med vonjave kraškega pršuta.

Izkušnja Krasa je večplastna in vabi k raziskovanju naravnih lepot primernih za vse generacije, hkrati pa ponujajo vpogled v lokalno tradicijo in zgodovino.

Po velikem požaru na Krasu se je rodil Carsus trail, projekt, ki simbolizira regeneracijo pokrajine. Ne povezuje le narave in kulturnih znamenitosti, ampak tudi nekdanje pogorišče največjega požara v zgodovini Slovenije. V šestih etapah in na več kot sto kilometrih se vrstijo kraške vasi, Pot miru, gradovi, reke in obmorska mesteca. Resnično pravo doživetje za ljubitelje pohodništva.

Če pa boste želeli izkusiti prvinstvene okuse Krasa se oglasite v Špacapanovi hiši. Tu se vse začne v kleti ob pršutu in vinu in konča ob lokalni kulinariki. Njihova filozofija temelji na naravnih procesih in lokalnih sestavinah, kot je sol iz piranskih solin za znameniti pršut. Gostje si vedno bolj želijo večplastnosti, kar v Komnu znajo ponuditi.

Obiskovalci Postojnske jame lahko med jesenskimi počitnicami izkoristijo posebne ugodnosti za družine, kot omenja sogovornica. Postojnska jama namreč še vedno privabi veliko raziskovalcev, ki se čez njo zapeljejo z vlakcem in uživajo v lepotah podzemlja. Za tiste bolj pogumne pa je na voljo tura skozi Črno jamo in Pivko jamo, ki predstavlja zadnji postaji reke Pivke. Oblečeni v jamarsko opremo, vključno s čelado in naglavno lučko, smo se tudi mi podali na premagovanje ozkih prehodov in blatnih stez.