Hrvaško pretresa nov rasistični napad na tuje delavce. V Zagrebu je v noči na torek 20-letnik najprej verbalno napadel indijska državljana, ju ozmerjal in žalil, ker sta tujca, nato pa ju začel tepsti. Mladeniča sta se pred nasilnežem zatekla v bližnji lokal, vendar jima je ta sledil in ju še naprej napadal. Policija je napadalca že aretirala. Tri leta zapora grozi tudi 34-letnemu Hrvatu, ki je pred tednom dni po Zagrebu napadal tuje delavce, ob tem pa kričal nacistične pozdrave in gesla.