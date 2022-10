Najvišja povprečna plača v Podlehniku, najmanj delovno aktivnih v Kuzmi

Še pred nedeljskim prvim krogom predsedniških volitev se pričenja kampanja pred lokalnimi volitvami, ki bodo v nedeljo, 20. novembra. Novinarji rubrike Dejstva bomo pod drobnogled vzeli kandidate za župane in občinske svete, med seboj primerjali občine, kako se je življenje prebivalcev v tem mandatu izboljšalo oziroma spremenilo, koliko projektov so zaključili in koliko evropskih milijonov pravočasno počrpali. Začenjamo s povprečno plačo, ki je v Sloveniji lani znašala 1.969 evrov bruto.

Višina povprečne plače morda povsem ne odraža, koliko si lahko prebivalci posamezne občine dejansko privoščijo, lahko pa nakazuje, da je denimo v kraju dober delodajalec ali pa, da tega lokalna politika še ni uspela pripeljati. V občinah tik ob meji je pogosto razlog tudi bližina sosednje države, denimo Avstrije, kjer zaposleni prejmejo tudi 13. in 14. plačo oziroma regres in božičnico. Še primerjava: povprečna neto plača na zaposlenega je leta 2020 v Avstriji znašala 2.182 evrov, istega leta v Sloveniji pa 1.208 evrov neto. V katerih občinah je povprečna plača najvišja in v katerih najnižja? Največ, 2.407 evrov bruto, povprečno zaslužijo prebivalci Podlehnika, ki je del podravske statistične regije in leži tik ob meji s Hrvaško. Po površini se uvršča med manjše slovenske občine oziroma na 139. mesto in meri 46 kvadratnih kilometrov. Ima približno 1.830 prebivalcev, od delovno sposobnih je zaposlenih oziroma samozaposlenih 63 odstotkov, kar je sicer nekoliko manj od slovenskega povprečja, ki znaša 66 odstotkov. Tisti, ki delajo in živijo v občini Podlehnik, pa torej zaslužijo približno 18 odstotkov več od prejemnika povprečne plače v Sloveniji. Podlehniku z dobrimi 2.278 evri sledi Ljubljana, potem pa še Novo mesto, Cerklje na Gorenjskem, Zavrč, Lukovica, Horjul, Šempeter-Vrtojba, Bistrica ob Sotli in Ankaran, kjer prebivalec povprečno zasluži 2.049 evrov bruto. To je deset občin z najvišjimi povprečnimi plačami. Slovensko povprečje se lomi na Ravnah na Koroškem, kjer je prebivalec leta 2021 povprečno zaslužil 1.965 evrov oziroma 1 evro manj kot znaša povprečje države. Še vedno pa je to 647 več od povprečnega bruto zaslužka prebivalca občine Gornji Petrovci, kjer ta znaša 1.318 evrov bruto. Občina Gornji Petrovci leži v pomurski statistični regiji in po površini meri 67 kvadratnih kilometrov, kar jo uvršča na 102. mesto med vsemi občinami. Je sicer tudi najbolj zadolžena občina na prebivalca, ki ne slovi niti po črpanju evropskih sredstev. V Gornjih Petrovcih živi 2.000 prebivalcev, med delovno sposobnimi je delovno aktivnih 56 odstotkov, kar je 10 odstotkov manj od slovenskega povprečja. Zaslužijo pa torej povprečno 25 odstotkov manj od slovenskega povprečja. Na spodnjem zemljevidu lahko preverite, koliko znaša povprečna plača v vaši občini. Na Blokah zaposlenih 75 odstotkov, v Kuzmi vsak tretji Po regijah oziroma občinah se precej razlikuje tudi stopnja delovne aktivnosti. V celotni Sloveniji je leta 2020 znašala 66 odstotkov, višjo od slovenskega povprečja je doseglo 116 občin. Največ delovno sposobnih je zaposlenih oziroma samozaposlenih v občini Bloke, kjer ta delež znaša skoraj 75 odstotkov. Sledijo Jezersko, Ivančna Gorica, Komenda in Bloke. Po deležu delovno aktivnih med delovno sposobnimi prebivalci je sicer med regijami prva primorsko-notranjska s skoraj 70 odstotki. Manj od slovenskega povprečja pa je delovno aktivnih v 96 občinah, rekorderka po število brezposelnih je občina Kuzma, kjer ima službo dobrih 34 odstotkov delovno aktivnega prebivalstva. Med tiste z najnižjo stopnjo delovne aktivnosti se uvrščajo še Rogašovci, Apače, Hodoš in Grad. Na ravni regij je bila po deležu delovno aktivnih med delovno sposobnimi prebivalci na zadnjem mestu pomurska statistična regija s skoraj 57 odstotki.