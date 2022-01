Najzanimivejši primeri pirotehničnih najdb v knjigi Mariborčana

Mariborčani so si oddahnili, pirotehniki so uspešno deaktivirali 250-kilogramsko letalsko bombo, že četrto v zadnjih dveh letih. Najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev so seveda lahko zelo nevarne. Oskar Nojvirt, upokojeni vodja regijskih pirotehnikov, je v tridesetletni karieri doživel marsikaj. Najzanimivejše primere nespametnega ravnanja ob takih najdbah je zbral tudi v knjigi.