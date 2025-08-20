Poklukar kljub opozorilom odločen dokončati posel z Leonardom

Minister za notranje zadeve, Boštjan Poklukar , je kljub vsemu odločen dokončati posel, kar sproža pomisleke o pravilnosti postopka. Po besedah nekdanjega vodje KPK, Borisa Štefanca , se država s tem "igra z davkoplačevalskim denarjem". Predsednik Sekcije reševalcev v zdravstvu Thomas Germ pa je poudaril, da pričakovani nakup helikopterjev, z dostavo leta 2027, ne bo prinesel izboljšanja kakovosti oskrbe ponesrečencev. Trdi, da država s tem "ostaja na isti ravni kot sedaj, že 22 let na improvizaciji". Očitki ministru se tako nanašajo na neprimerno ravnanje z javnimi sredstvi in nadaljevanje neprioritetnega odnosa do sistema nujne medicinske pomoči v Sloveniji.

Pogodba o nakupu dveh helikopterjev znamke Leonardo za nujno medicinsko pomoč v vrednosti 32 milijonov evrov je tik pred podpisom, kljub številnim glasnim kritikam. Med nasprotniki tega nakupa so predstavniki stroke, kot so reševalci, urgentni in gorski reševalci, del opozicije ter tudi poslanci koalicijske stranke SD.

Minister Poklukar je v studiu odločno zavrnil kritike in poudaril, da "je bila stroka uslišana" že v fazi priprave javnega razpisa in naročila. Trdi, da je ministrstvo za notranje zadeve pridobilo uradno pisno potrditev javnega naročila s strani ministrstva za zdravje, poleg več sestankov z reševalci, kjer so bile pojasnjene podrobnosti razpisa.

Vztraja, da bo Slovenija dobila dva namenska helikopterja za nujno medicinsko pomoč. Glede izjave Štefanca pa je minister menil, da ni "ravno neka referenca" za helikoptersko nujno medicinsko pomoč, ob tem pa spomnil na njegovo kandidaturo v novi stranki Karla Erjavca, s čimer je impliciral politično motiviranost njegovih izjav.

Poklukar še naprej trdi, da je bila odločitev o izbiri helikopterjev transparentna, zakonita in strokovna. Poudaril je, da sta se na razpis prijavila "dva vrhunska ponudnika helikopterjev," Airbus in Leonardo, pri čemer je strokovna komisija izbrala Leonarda, ker "je pač podal boljšo ponudbo." Izpostavil je, da oba helikopterja ustrezata vsem razpisnim pogojem, ter da ima Leonardo ustrezen certifikat za standard opreme. Zavrnil je očitke o ignoriranju medijskih objav in pojasnil, da je vsa oprema v helikopterju standardizirana v skladu s standardi, kar vključuje tudi specifične zahteve glede nosil in dostopnosti glave pacienta, za kar ima Leonardo certifikat.

Pozval je tudi k prijavi morebitnih nezakonitosti ali sumov korupcije - s konkretnimi dokazi, imenovanjem posameznikov in navedbo dejstev - policiji, tožilstvu in KPK-ju. Zagotovil je, da minister "vedno prevzema odgovornost" in da pogodba vključuje protikorupcijsko klavzulo. Ta določa prekinitev posla, če se ugotovi korupcija. Kljub administrativnim zapletom zaradi italijanskih dopustov, se podpis pogodbe na Brniku pričakuje v naslednjih dneh, kar nakazuje na odločenost ministrstva kljub opozorilom.