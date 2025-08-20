Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Naslovnica

Poklukar kljub opozorilom odločen dokončati posel z Leonardom

Ljubljana, 20. 08. 2025 22.22 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
24UR ZVEČER , T.H.
Komentarji
0

Saga o 32-milijonskem nakupu helikopterjev za nujno medicinsko pomoč se nadaljuje. Minister Boštjan Poklukar kljub opozorilom stroke in dela politike vztraja pri podpisu pogodbe s podjetjem Leonardo, ki naj bi po mnenju nekaterih strokovnjakov zanemarjala kakovost oskrbe ponesrečencev. Postopek je tudi pod drobnogledom protikorupcijske komisije KPK. Minister je bil gost oddaje 24UR ZVEČER.

Pogodba o nakupu dveh helikopterjev znamke Leonardo za nujno medicinsko pomoč v vrednosti 32 milijonov evrov je tik pred podpisom, kljub številnim glasnim kritikam. Med nasprotniki tega nakupa so predstavniki stroke, kot so reševalci, urgentni in gorski reševalci, del opozicije ter tudi poslanci koalicijske stranke SD. 

Minister za notranje zadeve, Boštjan Poklukar, je kljub vsemu odločen dokončati posel, kar sproža pomisleke o pravilnosti postopka. Po besedah nekdanjega vodje KPK, Borisa Štefanca, se država s tem "igra z davkoplačevalskim denarjem". Predsednik Sekcije reševalcev v zdravstvu Thomas Germ pa je poudaril, da pričakovani nakup helikopterjev, z dostavo leta 2027, ne bo prinesel izboljšanja kakovosti oskrbe ponesrečencev. Trdi, da država s tem "ostaja na isti ravni kot sedaj, že 22 let na improvizaciji". Očitki ministru se tako nanašajo na neprimerno ravnanje z javnimi sredstvi in nadaljevanje neprioritetnega odnosa do sistema nujne medicinske pomoči v Sloveniji.

Reševalni helikopter Leonardo
Reševalni helikopter Leonardo FOTO: POP TV

Minister Poklukar je v studiu odločno zavrnil kritike in poudaril, da "je bila stroka uslišana" že v fazi priprave javnega razpisa in naročila. Trdi, da je ministrstvo za notranje zadeve pridobilo uradno pisno potrditev javnega naročila s strani ministrstva za zdravje, poleg več sestankov z reševalci, kjer so bile pojasnjene podrobnosti razpisa. 

Vztraja, da bo Slovenija dobila dva namenska helikopterja za nujno medicinsko pomoč. Glede izjave Štefanca pa je minister menil, da ni "ravno neka referenca" za helikoptersko nujno medicinsko pomoč, ob tem pa spomnil na njegovo kandidaturo v novi stranki Karla Erjavca, s čimer je impliciral politično motiviranost njegovih izjav.

Poklukar še naprej trdi, da je bila odločitev o izbiri helikopterjev transparentna, zakonita in strokovna. Poudaril je, da sta se na razpis prijavila "dva vrhunska ponudnika helikopterjev," Airbus in Leonardo, pri čemer je strokovna komisija izbrala Leonarda, ker "je pač podal boljšo ponudbo." Izpostavil je, da oba helikopterja ustrezata vsem razpisnim pogojem, ter da ima Leonardo ustrezen certifikat za standard opreme. Zavrnil je očitke o ignoriranju medijskih objav in pojasnil, da je vsa oprema v helikopterju standardizirana v skladu s standardi, kar vključuje tudi specifične zahteve glede nosil in dostopnosti glave pacienta, za kar ima Leonardo certifikat.

Pozval je tudi k prijavi morebitnih nezakonitosti ali sumov korupcije - s konkretnimi dokazi, imenovanjem posameznikov in navedbo dejstev - policiji, tožilstvu in KPK-ju. Zagotovil je, da minister "vedno prevzema odgovornost" in da pogodba vključuje protikorupcijsko klavzulo. Ta določa prekinitev posla, če se ugotovi korupcija. Kljub administrativnim zapletom zaradi italijanskih dopustov, se podpis pogodbe na Brniku pričakuje v naslednjih dneh, kar nakazuje na odločenost ministrstva kljub opozorilom.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
helikopterji nujna medicinska pomoč Boštjan Poklukar KPK javno naročilo
SORODNI ČLANKI

Poklukar: Pogodbo bomo podpisali v naslednjih dneh

Sporna tudi nabava policijskih plovil za osem milijonov evrov?

Poklukar: Helikopterji ustrezni, Čadonič Špelič: Želimo, da so najboljši za reševanje življenj

NSi razmišlja o novi interpelaciji Poklukarja, tokrat zaradi helikopterjev

Odločitev o izbiri ponudnika za nakup helikopterjev pravnomočna

Kupili bomo dva nova helikopterja za nujno pomoč podjetja Leonardo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110