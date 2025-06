Po napadu na župana Ribnice se prebivalci počutijo ogrožene

Kljub zagotovilom MNZ župan Samo Pogorelc ocenjuje, da je medresorska skupina neučinkovita. Poudarja, da skupina za varnost ne deluje in da ne prihaja do usklajevanja. Po županovem mnenju je delo skupine popolna potrata časa. Župan pričakuje konkretne zakone in ukrepe, ki bi izboljšali varnostne razmere v Ribnici.

Helga Dobrin z Ministrstva za notranje zadeve (MNZ) je obsodila napad na župana in izpostavila, da je MNZ že aktivno prisotno na območju s povečano prisotnostjo policije. Dobrinova je dejala, da je nesprejemljivo, da se nezadovoljstvo izraža na tak način, in obljubila nadaljnje ukrepe za izboljšanje varnosti.

Poleg tega je Pogorelc kritiziral policijo zaradi prvotne komunikacije po napadu, saj meni, da niso ustrezno ocenili resnosti poškodb. Poudaril je, da so bili storilci izpuščeni na prostost, kar je še dodatno razjezilo lokalno skupnost.

Ribniški župan Samo Pogorelc zahteva odstop ministra Poklukarja zaradi nezadovoljstva z njegovim delom na področju romske problematike in zagotavljanja varnosti. Župan trdi, da vlada v treh letih ni naredila ničesar za izboljšanje varnosti, minister pa samo obljublja brez konkretnih dejanj.

Tomislav Omejc, direktor Policijske uprave Ljubljana, je poudaril, da je policija ukrepala takoj po napadu. Pojasnil je, da so sprva izpustili osumljence zaradi pomanjkanja informacij, vendar so kasneje, po zbiranju dodatnih obvestil, kaznivo dejanje prekvalificirali v nasilništvo in ponovno pridržali osumljenca.

Omejc je dejal, da so preiskovalci delali pod pritiskom časa in da so se maksimalno angažirali za razjasnitev okoliščin.

Kljub pojasnilom policije je župan Pogorelc opozoril, da so bili storilci prej doma kot oškodovanci, in izrazil zaskrbljenost nad delovanjem tožilstva in sodstva. Storilci so bili prej doma kot midva, ki sva oškodovanca, je dejal Pogorelc.

Meni, da ni usklajenega delovanja med različnimi institucijami in da pravosodno ministrstvo ni prisotno pri reševanju te problematike. Župan je tudi opozoril, da se ljudje bojijo prijavljati dogodke in da je v Ribnici prišlo do novega incidenta v osnovni šoli.

Policija resno jemlje varnostno situacijo, zagotavlja direktor PU Ljubljana. Poudarja, da so po napadu na župana okrepili varnostne ukrepe in vzpostavili stik z obema skupnostma, z namenom mediacije in pomiritve situacije. "Napad na župana je resen incident," je dejal Omejc, kar kaže na zavedanje resnosti dogodkov.

Župan Pogorelc je napovedal, da bo imel varnostnika, ki ga bodo plačali iz sredstev za romsko problematiko. Na seji občinskega sveta bo predlagal, da težave za romsko problematiko na območju občine Ribnice od sedaj naprej rešuje država.

"V sredo imamo sejo občinskega sveta, kjer bom občinskemu svetu, občini Ribnica predlagal in verjamem, da me bodo podprli, da bomo pač enostavno šli na to, da bo težave za romsko problematiko na območju občine Ribnice od sedaj naprej reševala država," je dejal Pogorelc.