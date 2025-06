Napetosti Iran-ZDA: o možnostih zaostritve in naših denarnicah

"Finančni trgi so trenutno zelo umirjeni ,"miri Lahovnik, kar po njegovem mnenju pomeni, da se " vsaj v kratkoročnem obdobju ne bo poznalo pri cenah goriv" . Iranci lahko uporabijo več možnosti za zaprtje ožine, vključno z minami in raketami, vendar pa dolgoročno ne morejo biti uspešni, saj so tudi sami izvozniki nafte, največ prometa pa gre tako in tako v drugo smer, proti vzhodu, ne zahodu.

Ali so ZDA uničile iranski jedrski objekt Fordov? Božič pravi, da je to težko napovedati. Iz posnetkov je razvidno, da so bili kraterji dokaj enakomerno razporejeni in da so uporabili več bombnikov B-2. "Verjamem, da so bili uspešni. Najmanj, kar je, so verjetno premaknili ta program," pravi. Mogoče je namreč, da so krepko poškodovali turbine in s tem iranski program za bogatenje urana vsaj zamaknili za nekaj let.