Napitek, ki bi si ga morali privoščiti vsak večer

V zadnjih letih so svetovni splet preplavili najrazličnejši recepti, ki v hladnih jesenskih in zimskih mesecih pomagajo pri krepitvi imunskega sistema, prav tako pa tam najdemo številne diete, ki jim sledijo tudi številna zveneča imena iz sveta zabave. Številnim pa je skupna ena sestavina: kurkuma. Za mnoge še vedno skrivnostna rastlina, ki prihaja iz tropskih gozdov jugovzhodne Azije, je ena izmed najpogosteje omenjenih sestavin, a po njej še vedno posegamo premalo.

Pred nekaj leti je svet obkrožila dieta 'sirtfood', ki temelji na raziskavah sirtuinov, skupine sedmih beljakovin, ki jih najdemo v telesu, zanje pa so dokazali, da med drugim uravnavajo tudi presnovo. Na kratko: dieta temelji na živilih, ki vsebujejo beljakovino sirtuin, s katero spodbudimo gene v telesu, ki so povezani z izgubo maščobe in shranjevanjem maščobnih oblog. Med ta živila sodi tudi kurkuma. Prav kurkuma pa je tudi pomembna sestavina jedi, ki krepijo vaš imunski sistem, kar je v trenutnih mesecih še toliko pomembnejše. Medtem ko takšni recepti navadno svetujejo sveže naribano kurkumo v smutiju, pa jo lahko dodajate tudi kot začimbo in s tem oplemenitite okus jedi ter se obenem izognete pretirani rabi soli.

icon-expand Po kurkumi čedalje pogosteje posegajo vsi, ki želijo okrepiti svoj imunski sistem ali pa morda tudi izgubiti kakšen kilogram. FOTO: Dreamstime

Sicer je v Sloveniji kurkuma najbolj razširjena kot začimba, saj je zaradi svoje fine pikantnosti pri kulinaričnem ustvarjanju pravi zadetek v polno. Vse, ki ste se že srečale s kurkumo, pa ste si najbrž zapomnile njeno intenzivno rumeno barvo, ki ji jo daje kurkumin, barvilo, ki naj bi imelo zdravilne učinkovine. Kurkuma, ki ji mnogi pravijo tudi čudo narave, je že od nekdaj poznana po številnih pozitivnih učinkih, ki jih ima na človeško telo.

Pomaga lajšati bolečine, ki jih povzroča artritis, saj deluje protivnetno, zaradi tega pa zmanjšuje vse bolečine in vročino, pomaga razstrupljati jetra, pospeši krvni obtok in blagodejno vpliva na kri, odlična je za zdravje srca in možganov, odlično vpliva na sluznico prebavnega trakta, preprečuje razjede ter pomaga preprečevati raka. Kurkuma pa je tudi odličen vir prehranskih vlaknin, vitaminov in mineralov ter bioloških aktivnih spojin, ki blagodejno učinkujejo na naš organizem in krepijo naš imunski sistem.

icon-expand Zlati vir mladosti FOTO: Arhiv Štartaj Slovenija

Številni pa po kurkumi posegajo zato, ker pomaga tudi proti zgodnjemu staranju in pri kroničnih boleznih, ki nastanejo s staranjem telesa. Prav zato je kurkuma postala vse pogosteje uporabljena sestavina v številnih 'anti-age' izdelkih, njenega pomena za mladostni videz pa se dobro zaveda tudi Živa Pogačnik, slovenska podjetnica, ki smo jo v Sloveniji pred nekaj leti spoznali v projektu Štartaj Slovenija. Takrat je navdušila z zdravim in hitro pripravljenim obrokom, ki je bil primeren tudi za vegane in diabetike, tokrat pa na police trgovin Spar in Interspar v novi sezoni projekta, ki gosti že znane in uveljavljene podjetnike, pošilja Zlati vir mladosti, hitro pripravljen mlečni napitek s kurkumo, kolagenom in kozjim mlekom v prahu. Kurkuma v kombinaciji z izbranimi začimbami prijetno pogreje telo, poleg tega je izdelek obogaten tudi s kolagenom za ohranjanje mladostnega videza, oplemeniten pa je tudi z magnezijem ter vitaminoma B6 in C, ki vplivata na zmanjšanje utrujenosti in izčrpanosti.

icon-expand Živa Pogačnik je razvila hitro pripravljen mlečni napitek s kurkumo in kolagenom Zlati vir mladosti. FOTO: Arhiv Štartaj Slovenija

Poleg ajurvedskega učinka kurkume je kremast napitek s ščepcem pikantnega ingverja posebno doživetje tudi za vaše brbončice. Priprava napitka bo postala vaš novi ritual razvajanja z bogato mlečno peno, kanček začimb pa bo prijetno ogrel vaše telo. Za pozitivne učinke kurkume je treba pri zaužitju dodati maščobe, ravno zato pa Zlati vir mladosti vsebuje MCT in kozje mleko v prahu – za pripravo kremastega napitka tako potrebujete le vodo. Ko si zvečer privoščite Zlati vir mladosti, si ustvarite pogoje za dober spanec. Ker je priprava hitra in enostavna, bo napitek zagotovo postal del vašega večernega rituala, kombinacija začimb pa bo poskrbela za eksplozijo okusov, ki bo potešila željo po sladkem in to brez dodanih sladkorjev. Živa je že svoj prvi predstavljeni izdelek naredila v želji, da bi imela sama več energije za vse, kar si je zadala v svojem dnevu, zdaj pa z Zlatim virom mladosti odkriva, kako vzpostaviti še večerni ritual, ki bi posameznika pripravil na izzive naslednjega dne. Raziskovala je ajurvedske učinke kurkume in ustvarila napitek za prijeten večerni ritual pitja pomirjujočega in sproščujočega 'zlatega mleka'.