Jajce pod lupino: ali reja vpliva na vaš zajtrk?

30 kilometrov stran Žiga Štrukelj redi 150 kokoši v prosti reji. Imajo več prostora in dostop do travnika. Z vidika trajnosti, okolja in skrbi za živali je izbira jasna. Baterijska reja bo do leta 2029 prepovedana.

1300 kokoši nesnic, 1000 jajc dnevno. Matija Kveder se z baterijsko rejo ukvarja že 30 let. "Jajca so čista, kokoši so na čistem. Tukaj ni bolezni" , pravi.

Jajca in holesterol: je skrb upravičena?

Jajce je bogat vir hranil, sestavljeno iz rumenjaka, beljaka in lupine. Beljak tvorijo pretežno vodna raztopina beljakovin, ogljikovih hidratov in mineralov, medtem ko rumenjak vsebuje predvsem maščobe in beljakovine. Vsebuje kar 18 različnih mineralov in vitaminov. Edini vitamin, ki ga v jajcu ne boste našli, je vitamin C.

Od prepeličjega do nojevega jaca

Ljudje jajca ptic uživamo že tisočletja. Čeprav so najbolj razširjena kokošja, v kulinariki uporabljamo tudi račja, gosja, prepeličja in nojeva jajca. Razlike so v razmerju beljaka in rumenjaka ter – najbolj očitno – v velikosti.

Martina Strmole se je iz mesta preselila na družinsko kmetijo in pred devetimi leti začela vzrejati prepelice. "Mene včasih na tržnici sprašujejo, ali ima to jajce rumenjak – kot da je to nekaj drugega", pojasnjuje Strmole. Razmerje med rumenjakom in beljakom pa je v korist rumenjaka, pravi.

Pet do šest prepeličjih jajc po teži ustreza enemu kokošjemu, od 20 do 25 kokošjih pa enemu nojevemu jajcu. Na kmetiji nojev so se prejšnji mesec končno razveselili prvih letošnjih jajc. Nojevke nesejo od marca do septembra, odvisno od vremenskih razmer. Jajca so lahko težka tudi do dveh kilogramov.