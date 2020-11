Nasveti za čiščenje, ki vam bodo prihranili precej časa

Preden se vržete v delo, si ga dobro organizirajte. Odločite se, kaj vse boste počistili in ali je tokrat čas za generalno čiščenje ali pa zgolj za osvežitev prostora, na podlagi odgovorov pa si vnaprej pripravite vse, kar boste potrebovali. Dobro razmislite o čistilih, ki jih uporabljate, o krpah, morda izdelkih za čiščenje prahu, dišavah … Ne škodi celo, če si naredite enak seznam kot za trgovino, saj vam s tem trikom ne bo treba zapuščati prostora, ki ga čistite, s tem pa nesnage ne boste raznašali naokrog po stanovanju. Morda si lahko pripravite tudi škatle, v katere boste za čas čiščenja shranili izdelke, ki jih imate sicer razstavljene po prostoru, da se nanje potem, ko jih boste očistili, ne bosta vračala prah in nesnaga.

Morebiti ste bili pred globalno pandemijo covida-19 vajeni, da si dvakrat ali trikrat na teden po službi privoščite obisk fitnesa, enkrat mesečno morda obisk kozmetičarke in frizerja ali pa preprosto suši večer v priljubljeni japonski restavraciji, a vse omenjeno moramo zdaj početi doma. To lahko privede do nakupa številnih pripomočkov za telovadbo, ki se hitro namnožijo po tleh ali celo po različnih prostorih, poličke in ostale proste površine v kopalnici so lahko hitro zapolnjene s številnimi izdelki, kuhinja pa ni nikoli povsem prazna. A prav urejen dom je ključ do tega, da se boste doma dobro počutili, ob tem pa ohranjali občutek normalnosti, zato ne spreglejte enostavnih nasvetov, zaradi katerih vam bo žal, da trenutno ne sprejemate obiskov, prav tako pa boste z njimi prihranili precej časa.

Vedno čistite od zgoraj navzdol in od leve proti desni

Enostavno pravilo, ki mu ni težko slediti, veleva, da čistimo od zgoraj navzdol in od leve proti desni. Če prvi del pravila to zapoveduje predvsem zaradi prahu, ki se ob čiščenju spušča na nižje površine, pa drugi del poskrbi, da česa ne preskočimo ali spregledamo. Preprosto začnite z vrhom najvišje omarice ali druge površine in se spuščajte nižje, tla pa si prihranite za konec, saj boste lahko takoj po čiščenju prostor tudi zapustili in tako nekje drugje počakali, da se tla povsem posušijo, ne da bi vas skrbelo za mokre madeže od stopinj. Pravilu 'od leve proti desni' in nato nazaj proti levi sledite tudi med čiščenjem površin, saj boste sicer na čiste površine nanašali nesnago, ki ste jo do zdaj že očistili.

Ne precenjujte se

Morda se sliši smešno, a samo zato, ker čistite že leta in leta, ne precenjujte svojega znanja in običajev, ki ste jih morda prinesli že iz otroštva, ko ste pri čiščenju opazovali svojo babico ali starše. Dandanes nas na trgovskih policah trgovin čaka prava poplava različnih čistil in četudi obljubljajo enak rezultat, so si med seboj precej različna; od aktivnih sestavin, ki jih vsebujejo, do tega, kako se te sestavine obnašajo in kako dosežejo najboljše rezultate. Zato si tudi pred nakupom čistilnih izdelkov vzemite čas in premislite, kaj želite vnesti v svoj dom, ter se raje odločite za naravne sestavine, ob tem pa ne spreglejte navodil, koliko časa mora čistilo morda učinkovati. Če vam čistilo samo ponuja možnost, da v miru spijete kavico, tega vendarle ne bi bilo smiselno izpustiti, kajne?