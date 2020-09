Navdušili so Slovenijo, zdaj pa se vračajo!

Ti so na voljo v vseh 13 trgovinah Interspar in 45 izbranih trgovin Spar. Tako kot vsako leto so tudi tokrat skrbno pripravljeni in izbrani – gre namreč za izdelke, ki so prijazni do okolja, iz naravnih sestavin in z manj sladkorja.

Podjetnike projekta Štartaj Slovenja nič ne ustavi. V petem letu projekta je tako svojo pot na police trgovin Spar našlo kar 29 novih izdelkov devetih izjemnih podjetniških ekip, ki jih že poznate iz preteklih sezon. Na POP TV si boste lahko med oglasi ogledali kratke zgodbe podjetnikov ter njihovih inovativnih in trajnostnih izdelkov, s katerimi se bodo potegovali za naziv HIT produkt 2020. Na Cekin.si pa bomo tudi letos, tako kot že pretekla leta, podrobno spremljali podjetniške zgodbe in se bolje spoznali z novimi izdelki.

Uroš in Valentina sta pripravila bio sadne namaze Mr in Ms Jam z velikim sadnim deležem.

4KIDSANDUS je pripravil šampon za krepitev in rast las, serum in kremo za obraz s kolagenom.

Edinstvena priložnost za podjetnike

"Pred dvema letoma je Spar skupaj s partnerji omogočil edinstveno priložnost, da Sloveniji predstaviva La Popsi in zaživiva svoje sanje. Odskočna deska je neponovljiva, pojavila pa se je nova priložnost za sodelovanje v 5. letu projekta, ki podpira izjemne podjetniške ekipe. Predstavljava se z La Popsi ledenimi kockami, izdelkom, ki ga na trgu še ni. Potrebuje malo več razlage, zato sva neizmerno hvaležni Sparu in partnerjem za podporo pri predstavitvi izdelka," sta ob začetku petega leta projekta Štartaj Slovenija povedali Karmen Mezein Neža Mlakar, ki stojita za znamko La Popsi.

Tudi Tina Štrubelj, ustanoviteljica znamke Nelipot, je izredno hvaležna za priložnost, da lahko znova aktivno sodeluje v projektu Štartaj Slovenija. "In neverjetno sem ponosna, ker Nelipot predstavlja najbolj srčno linijo do zdaj. Za nami je nekaj mesecev res trdega dela, izdelki so nastajali skoraj dve leti, na poti pa sem se srečevala z izzivi, ki so bili na trenutke na meji verjetnosti. Ampak – izdelki so tu, dovršeni in na policah Sparovih trgovin – to si zasluži veliko veselje! Seveda pa vsemu skupaj daje poseben zanos ponovno združevanje z ostalimi podjetniki ter sam medijski vrvež, ki spremlja ta projekt,” je še dodala.

Na projekt, ki kljub trenutno težkim časom teče še naprej, sta ponosna tudi direktor trženja PRO PLUS Aleš Muhič in generalni direktor SPAR Slovenija Igor Mervič.

Muhič je poudaril, da je projekt dosegel izjemen rezultat, kar dokazujejo številni izdelki na policah velikega trgovca. Mervič je dodal, da so letos dali priložnost preizkušenim podjetnikom, ki so razvili nove produkte, pri tem pa so se držali filozofije trajnostnega razvoja.

Več izjav in kakšno je bilo vzdušje na odprtju polic z novimi izdelki Štartaj Slovenija podjetnikov, si lahko pogledate v dodanem videoprispevku oddaje Svet na Kanalu A:

Vsaka kriza je lahko nova priložnost

Tudi letos je slogan Štartaj Slovenija "Sami zmoremo veliko, skupaj zmoremo vse!". V zdajšnjih časih, ko vlada veliko negotovosti, je takšna podpora izrednega pomena.

Mali podjetniki so seveda na udaru koronakrize, a je majhnost lahko tudi prednost. "Meni se zdi, da je največja prednost majhnega podjetnika to, da se lahko čim hitreje prilagaja trgu," je dejala Karmen Meze iz La Popsi.

Nove izdelke boste lahko spoznali med oglasi medijske hiše PRO PLUS in tudi v oddaji Svet na Kanalu A. In seveda tudi na naši spletni strani Cekin.si!