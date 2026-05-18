'Nekateri se rodijo zlobni': 17 vbodov, nož v hrbet, svoboda in nov umor

Tragedija, ki je sledila, je šokirala Hrvaško in preplavila njihove medije. Po začetnem šoku pa skrajno neprijetno vprašanje - kako je lahko imel človek, ki je že moril, za katerega se je vedelo, da je nevaren, lahko znova priložnost vzeti življenje. Kaj so o moškem izbrskali hrvaški mediji - in kaj sistemu nastavlja ogledalo?

Ni slutil, kaj se bo zgodilo

19-letnik, maturant iz Drniša, je tisti večer delal vikend izmeno v lokalni piceriji, kjer je nadomeščal prijatelja. Ko je prispelo naročilo Kristijana Aleksića, človeka, ki so se ga po navedbah hrvaških medijev številni domačini bali in se mu izogibali, naj bi dostavljavec priznal, da ga je strah in da ne želi iti sam. Takrat pa naj bi 19-letnik dejal, da bosta šla skupaj in da ne bo težav. Kaj natančno se je zgodilo ob prihodu na Aleksićev naslov, za zdaj ni povsem jasno. Znano pa je, da je mladenič izstopil iz dostavnega vozila in se odpravil proti hiši. V tistem trenutku so odjeknili streli. Zadeti 19-letnik je padel na tla, njegov sodelavec pa je v paniki pobegnil in takoj poklical policijo.

"Psihično nestabilna tempirana bomba"

Prebivalci Drniša pravijo, da je Aleksić med delom domačinov že leta vzbujal strah in pogosto prihajal v konflikte z okolico. Ena od domačink ga je opisala kot "tempirano bombo" ter dejala, da je bil psihično nestabilen in da nikoli nisi mogel vedeti, kako bo reagiral. Zdaj, ko so utihnili prvi kriki bolečine zaradi izgubljenega mladega življenja, ko so se posušile prve solze, na dan vrejo vprašanja. Za marsikoga je prvo - zakaj? Zakaj storiti kaj tako groznega?

"Nekateri se rodijo zlobni"

O primeru je za net.hr govoril psihiater Herman Vukušić, ki dela z ljudmi s podobnimi profili. "Zlo lahko definiramo tudi kot diagnozo oziroma kot prirojeno psihično kategorijo. Nekateri ljudje se preprosto rodijo takšni in mislim, da gre v tem primeru za tak tip osebnosti," je dejal. Po njegovih besedah je posebej zaskrbljujoče, da se je Aleksić po prestani zaporni kazni vrnil v okolje, kjer naj bi po navedbah domačinov še naprej kazal zaskrbljujoče vedenjske vzorce. "Drniš je majhno okolje, prihajam od tam in dobro poznam takšne razmere. Če nekdo v takšni sredini kaže takšne oblike vedenja, pa se kljub temu zgodi nekaj takega, potem je sistem očitno odpovedal," meni Vukušić. Dodal je, da imajo danes psihiatri in psihologi po njegovem mnenju premalo možnosti za pravočasno ukrepanje pri ljudeh, ki predstavljajo potencialno nevarnost. "Na žalost je sistem danes tako liberaliziran, da strokovnjaki za duševno zdravje pogosto nimajo možnosti opozoriti in sprožiti prisilne hospitalizacije pri takšnih primerih," je dejal.

Po umoru mladega fanta je stekla iskalna akcija osumljenca. FOTO: Bobo Pixsell

Kruto umoril mlado dekle

Tudi v primerih, ko je nekdo že ubijal. Kot Aleksić. Šlo je za umor 22-letne Marijane Sučević, zaposlene v splitskem kliničnem centru, ki jo je Aleksić kruto umoril 27. maja 1994 v kraju Primorski Dolac. Po ugotovitvah sodišča je Aleksić tistega večera okoli 21.30 mlado žensko pričakal na poti proti hiši v Prgometu. Večkrat jo je z močnimi zamahi zabodel v hrbet s posebej nabrušenim nožem za kruh. Ko je padla na tla in se branila z rokami in nogami, jo je še večkrat zabodel v prsni koš. Ko se je poskušala pobrati, jo je udaril s kovinsko palico po glavi in ji nato nož ponovno zarinil v hrbet. 22-letnica je umrla zaradi kar 17 vbodnih ran. Njeno truplo so našli šele naslednji dan, morilec pa je ostal neznan vse do poletja 2001, ko je Aleksić na policijski postaji v Kaštelih umor priznal. Kot motiv je navedel nasilne prizore iz ameriških filmov in trdil, da je želel preveriti, ali lahko tudi sam ubije človeka. Kasneje je na sodišču priznanje umaknil in ni želel odgovarjati na vprašanjam je poročala Slobodna Dalmacija. Med sojenjem je njegova mati trdila, da je psihično bolan in zaprt vase ter da je imel težave že med šolanjem, tudi zaradi svoje narodnosti. Opisovala ga je kot introvertiranega mladeniča, ki naj bi ga močno obremenjevali debelost in uspešnejši brat. Povedala je tudi, da je doma izdeloval lesene predmete in vezel gobeline, ob tem pa zanikala navedbe iz obtožnice, da naj bi izdeloval nože. Izvedensko poročilo pa je pokazalo, da je bil v času zločina zmanjšano prišteven in da ima duševne težave, zaradi česar mu je bilo odrejeno tudi obvezno psihiatrično zdravljenje. Se je pa že sredi leta 1995 zdravil na psihiatriji v Splitu zaradi, kot so takrat navedli, adolescentne krize. Kot olajševalne okoliščine sta bili upoštevani njegova starost ob umoru je bil star 18 let in dva meseca ter zmanjšana prištevnost. To zdaj bode v oči. Kajti po navedbah hrvaških medijev naj bi umor načrtoval skoraj leto dni. Mnogi menijo, da v takšnih primerih ne bi smelo biti olajševalnih okoliščin. Obsojen je bil na 12 let zapora in obvezno psihiatrično zdravljenje. Kazen je odslužil, po vrnitvi na prostost pa menda po mestu pisal grafite, da bo ponovno ubijal. V starejših medijskih zapisih se pojavljajo tudi navedbe, da naj bi bil obseden s smrtjo in satanizmom. Po omarah naj bi risal simbole 666, omenjalo pa se je tudi, da je vadil zabadanje z nožem. Umora mlade ženske pa ni obžaloval. Pred 25 leti se je med sojenjem z Aleksićem namreč srečal tudi novinar Dragan Miljuš. "Njegova reakcija ... ni pokazal nobene empatije, nobene zaskrbljenosti. Bil je zelo vesel, da še ni bilo poldne, saj bo s sodišča pravočasno prišel v zapor in bo lahko kosil. Sodili so mu, kot da je prišteven, že sama njegova reakcija na sodbo pa je kazala, da gre za osebo z resnimi psihičnimi težavami," se spominja Miljuš.

Sistem, ki je odpovedal, a bo trdil, da ni