Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Slovenija odločila 2026 Ceste TV spored
Voyo.si
Naslovnica

'Nekateri se rodijo zlobni': 17 vbodov, nož v hrbet, svoboda in nov umor

Zagreb, 18. 05. 2026 09.06 pred 32 minutami 7 min branja 2

Avtor:
N.Š.
50-letni osumljenec, ki je po napadu pobegnil

Drniš je v strahu živel že dolgo pred sobotnim večerom. Prebivalci so vedeli, kdo je Kristijan Aleksić. Vedeli so, da je bil že obsojen zaradi brutalnega umora mlade ženske. Vedeli so tudi, da se ga mnogi izogibajo. Po navedbah hrvaških medijev naj bi se ga bal celo dostavljavec, ki bi moral tisti večer na njegov naslov odnesti hrano. Namesto njega je šel 19-letni maturant.

Tragedija, ki je sledila, je šokirala Hrvaško in preplavila njihove medije. Po začetnem šoku pa skrajno neprijetno vprašanje - kako je lahko imel človek, ki je že moril, za katerega se je vedelo, da je nevaren, lahko znova priložnost vzeti življenje. 

Kaj so o moškem izbrskali hrvaški mediji - in kaj sistemu nastavlja ogledalo? 

Ni slutil, kaj se bo zgodilo

19-letnik, maturant iz Drniša, je tisti večer delal vikend izmeno v lokalni piceriji, kjer je nadomeščal prijatelja. Ko je prispelo naročilo Kristijana Aleksića, človeka, ki so se ga po navedbah hrvaških medijev številni domačini bali in se mu izogibali, naj bi dostavljavec priznal, da ga je strah in da ne želi iti sam.

Takrat pa naj bi 19-letnik dejal, da bosta šla skupaj in da ne bo težav.

Kaj natančno se je zgodilo ob prihodu na Aleksićev naslov, za zdaj ni povsem jasno. Znano pa je, da je mladenič izstopil iz dostavnega vozila in se odpravil proti hiši. V tistem trenutku so odjeknili streli. Zadeti 19-letnik je padel na tla, njegov sodelavec pa je v paniki pobegnil in takoj poklical policijo.

Preberi še Osumljenec prijet, kraj v solzah zaradi nesmiselne smrti 19-letnika

"Psihično nestabilna tempirana bomba"

Prebivalci Drniša pravijo, da je Aleksić med delom domačinov že leta vzbujal strah in pogosto prihajal v konflikte z okolico. Ena od domačink ga je opisala kot "tempirano bombo" ter dejala, da je bil psihično nestabilen in da nikoli nisi mogel vedeti, kako bo reagiral.

Zdaj, ko so utihnili prvi kriki bolečine zaradi izgubljenega mladega življenja, ko so se posušile prve solze, na dan vrejo vprašanja. Za marsikoga je prvo - zakaj? Zakaj storiti kaj tako groznega?

"Nekateri se rodijo zlobni"

O primeru je za net.hr govoril psihiater Herman Vukušić, ki dela z ljudmi s podobnimi profili.

"Zlo lahko definiramo tudi kot diagnozo oziroma kot prirojeno psihično kategorijo. Nekateri ljudje se preprosto rodijo takšni in mislim, da gre v tem primeru za tak tip osebnosti," je dejal.

Po njegovih besedah je posebej zaskrbljujoče, da se je Aleksić po prestani zaporni kazni vrnil v okolje, kjer naj bi po navedbah domačinov še naprej kazal zaskrbljujoče vedenjske vzorce.

"Drniš je majhno okolje, prihajam od tam in dobro poznam takšne razmere. Če nekdo v takšni sredini kaže takšne oblike vedenja, pa se kljub temu zgodi nekaj takega, potem je sistem očitno odpovedal," meni Vukušić.

Dodal je, da imajo danes psihiatri in psihologi po njegovem mnenju premalo možnosti za pravočasno ukrepanje pri ljudeh, ki predstavljajo potencialno nevarnost.

"Na žalost je sistem danes tako liberaliziran, da strokovnjaki za duševno zdravje pogosto nimajo možnosti opozoriti in sprožiti prisilne hospitalizacije pri takšnih primerih," je dejal.

Po umoru mladega fanta je stekla iskalna akcija osumljenca.
Po umoru mladega fanta je stekla iskalna akcija osumljenca.
FOTO: Bobo Pixsell

Kruto umoril mlado dekle

Tudi v primerih, ko je nekdo že ubijal. Kot Aleksić. Šlo je za umor 22-letne Marijane Sučević, zaposlene v splitskem kliničnem centru, ki jo je Aleksić kruto umoril 27. maja 1994 v kraju Primorski Dolac.

Po ugotovitvah sodišča je Aleksić tistega večera okoli 21.30 mlado žensko pričakal na poti proti hiši v Prgometu. Večkrat jo je z močnimi zamahi zabodel v hrbet s posebej nabrušenim nožem za kruh. Ko je padla na tla in se branila z rokami in nogami, jo je še večkrat zabodel v prsni koš. Ko se je poskušala pobrati, jo je udaril s kovinsko palico po glavi in ji nato nož ponovno zarinil v hrbet.

22-letnica je umrla zaradi kar 17 vbodnih ran. Njeno truplo so našli šele naslednji dan, morilec pa je ostal neznan vse do poletja 2001, ko je Aleksić na policijski postaji v Kaštelih umor priznal. Kot motiv je navedel nasilne prizore iz ameriških filmov in trdil, da je želel preveriti, ali lahko tudi sam ubije človeka.

Kasneje je na sodišču priznanje umaknil in ni želel odgovarjati na vprašanjam je poročala Slobodna Dalmacija. 

Med sojenjem je njegova mati trdila, da je psihično bolan in zaprt vase ter da je imel težave že med šolanjem, tudi zaradi svoje narodnosti. Opisovala ga je kot introvertiranega mladeniča, ki naj bi ga močno obremenjevali debelost in uspešnejši brat.

Povedala je tudi, da je doma izdeloval lesene predmete in vezel gobeline, ob tem pa zanikala navedbe iz obtožnice, da naj bi izdeloval nože.

Izvedensko poročilo pa je pokazalo, da je bil v času zločina zmanjšano prišteven in da ima duševne težave, zaradi česar mu je bilo odrejeno tudi obvezno psihiatrično zdravljenje. 

Se je pa že sredi leta 1995 zdravil na psihiatriji v Splitu zaradi, kot so takrat navedli, adolescentne krize.

Kot olajševalne okoliščine sta bili upoštevani njegova starost ob umoru je bil star 18 let in dva meseca ter zmanjšana prištevnost.

To zdaj bode v oči. Kajti po navedbah hrvaških medijev naj bi umor načrtoval skoraj leto dni. Mnogi menijo, da v takšnih primerih ne bi smelo biti olajševalnih okoliščin.

Obsojen je bil na 12 let zapora in obvezno psihiatrično zdravljenje. Kazen je odslužil, po vrnitvi na prostost pa menda po mestu pisal grafite, da bo ponovno ubijal.

V starejših medijskih zapisih se pojavljajo tudi navedbe, da naj bi bil obseden s smrtjo in satanizmom. Po omarah naj bi risal simbole 666, omenjalo pa se je tudi, da je vadil zabadanje z nožem.

Umora mlade ženske pa ni obžaloval. Pred 25 leti se je med sojenjem z Aleksićem namreč srečal tudi novinar Dragan Miljuš. "Njegova reakcija ... ni pokazal nobene empatije, nobene zaskrbljenosti. Bil je zelo vesel, da še ni bilo poldne, saj bo s sodišča pravočasno prišel v zapor in bo lahko kosil. Sodili so mu, kot da je prišteven, že sama njegova reakcija na sodbo pa je kazala, da gre za osebo z resnimi psihičnimi težavami," se spominja Miljuš.

Preberi še Kdo je napadalec? Za umor je že sedel 12 let, bil je tempirana bomba

Sistem, ki je odpovedal, a bo trdil, da ni

Vso jezo, frustracije in žalost ljudi tako morda še najbolje povzame zapis Milivoja Pašička za totalinfo.hr. Pašiček v komentarju z naslovom Sistem, ki ubija: Koliko je vredna država, v kateri evidentirani morilci svobodno čakajo novo žrtev? piše, da Hrvaška znova gleda "najslabši možni scenarij znotraj pravosodnega in socialnega sistema".

"Morilec povratnik, človek z debelim dosjejem ter evidentiranimi psihičnimi in varnostnimi težavami, se je svobodno sprehajal, imel orožje in vzel še eno mlado življenje," opozarja avtor.

Posebej izpostavlja dejstvo, da je bil Kristijan Aleksić že leta 2023 prijavljen zaradi nedovoljenega posedovanja in izdelave orožja ter eksplozivnih snovi. Po njegovem mnenju je prav tam sistem dokončno odpovedal.

"Institucije so vedele, kdo je. Vedelo je sodišče, vedela je policija, vedelo je državno tožilstvo. Zapisnik iz leta 2023 je bil jasen alarm, da se v tej hiši pripravlja nova tragedija," piše Pašiček.

V komentarju posebej ostro izpostavlja vprašanje nadzora nad ljudmi, ki so že zagrešili najhujša nasilna kazniva dejanja in imajo hkrati evidentirane psihične težave. Sprašuje se, kako je mogoče, da je človek s takšno preteklostjo dneve preživljal brez resnega psihiatričnega ali varnostnega nadzora.

Po njegovem mnenju se najtežji del tragedije pogosto začne šele po zločinu ko institucije začnejo prelagati odgovornost druga na drugo. Socialne službe bodo po njegovih besedah opozarjale na omejitve zakonodaje, pravosodje na postopke in pomanjkanje podlage za pripor, psihiatrične ustanove na to, da prisilno zdravljenje ni bilo pravno utemeljeno, policija pa na dejstvo, da je leta 2023 podala prijavo.

"In potem dobimo znan zaključek: vse je bilo narejeno po pravilih, znotraj sistema pa ni krivca," piše avtor.

Pašiček opozarja, da bi v funkcionalnih državah takšen primer sprožil politično in institucionalno odgovornost, tudi odstope odgovornih. Ne zato, ker bi osebno zagrešili zločin, ampak zato, ker sistem pod njihovim vodstvom ni zaščitil ljudi.

"Država, ki svojih državljanov ni sposobna zaščititi pred evidentiranimi, oboroženimi morilci povratniki, izgublja svoj osnovni smisel," je jasen. "Država ne obstaja samo zato, da pobira davke in polni proračun. Njena prva in najpomembnejša dolžnost do ljudi je varnost. Ko sistem dopusti, da je 19-letnik ubit zgolj zato, ker je nekomu dostavljal hrano, potem to ni več osamljen incident. To je zlom države."

Poglavja:
Na vrh Ni slutil, kaj se bo zgodilo "Psihično nestabilna tempirana "Nekateri se rodijo zlobni" Kruto umoril mlado dekle Sistem, ki je odpovedal, a bo
drniš pica umor

Osumljenec prijet, z nožem in orožjem naj bi se skrival v grmovju

Kako zaskrbljujoč je izbruh ebole v DR Kongo?

24ur.com Pretvarjal se je, da je mrtev, nato krvav stekel domov: 'Vse jih je pobil'
24ur.com Slovenec po peklu v Venezueli našel ljubezen: 'Sprejela sem ga z vso prtljago'
24ur.com Preživeli Srb o požaru v baru: 'Nastal je stampedo'
24ur.com Objokano dekle ubitega najstnika: Govorila sva tik pred napadom
24ur.com Novi hrvaški evroposlanec: v ferrariju ga je vozil obsojenec za poskus uboja
24ur.com 'S sekiro in nožem je mahal toliko časa, dokler ni bilo vse tiho'
24ur.com Je plačanega morilca nad svojega rivala poslal vodja kavaškega klana?
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
GhostWithAxe
18. 05. 2026 10.13
Kaj je novega? Ko profesionalci recemo da nekateri ljudje zasluzijo dosmrtno kazen alinpa Celo smrtno kazen se nas izbrise. Kdor nikoli ni zrl v oci resnicno zlobnih ljudi seveda ne more tega razumet. Potem se nas se ozigosa za ekstremne desnicarje in podobne zadeve. Razumem, seveda ne mores vedet kaksni ljudje obstajajo, odrastes s polno r..o vsega, nikoli nisi videl/a niti pretepa v zivo in potem gres protestirat za pravice migrantov/zapornikov. Ne, ne zasluzijo si vsi enakih clovekovih pravic, kot tale manijak, ne bi smelnimet pravice ne do odvetnika, ne do zivljenja. Eliminirat kdor koli ga uspe prvi dobit na merek, od blizu od dalec, ni vazno.
Odgovori
0 0
Krog
18. 05. 2026 10.11
Takšni primeri kažejo, da bo očitno treba dopolniti zakonodajo in izboljšati sodelovanje institucij pri nasilnih povratnikih z resnimi opozorilnimi znaki. Če so vsi po tragediji vedeli, da “so bili znaki”, potem se upravičeno postavlja vprašanje, ali ima sistem danes sploh dovolj možnosti za pravočasno preventivno ukrepanje.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Slovenska vplivnica prvič postala mamica
Imate enega otroka raje kot drugega?
Imate enega otroka raje kot drugega?
Ugljan z otroki: plaže, izleti in družinski oddih blizu Zadra
Ugljan z otroki: plaže, izleti in družinski oddih blizu Zadra
S to obleko je oživela legendarni videz svoje mame
S to obleko je oživela legendarni videz svoje mame
zadovoljna
Portal
To je pričeska, o kateri govori ves internet
Dnevni horoskop: Strelci se dolgočasijo, škorpijoni težko skrivajo čustva
Dnevni horoskop: Strelci se dolgočasijo, škorpijoni težko skrivajo čustva
V omari jih imajo vse, a le redke jih znajo nositi
V omari jih imajo vse, a le redke jih znajo nositi
Njegovo srce je osvojila 26 let mlajša italijanska igralka
Njegovo srce je osvojila 26 let mlajša italijanska igralka
vizita
Portal
Kdaj so bolečine v nogah nevarne
Skrivnost dolgega življenja: skodelica kave in pest borovnic?
Skrivnost dolgega življenja: skodelica kave in pest borovnic?
Priljubljeno sladilo, ki lahko ogrozi vaše ožilje
Priljubljeno sladilo, ki lahko ogrozi vaše ožilje
Kaj morate vedeti o eboli
Kaj morate vedeti o eboli
cekin
Portal
Zakaj vam zmanjka denarja tudi pri solidni plači – in kako to ustaviti
5000 evrov za kovanec v vrednosti 2 evrov
5000 evrov za kovanec v vrednosti 2 evrov
Ta 'strup' je v resnici zlato: kilogram prodajo tudi za 100.000 evrov
Ta 'strup' je v resnici zlato: kilogram prodajo tudi za 100.000 evrov
Kako do 70 odstotkov nižjega računa za elektriko
Kako do 70 odstotkov nižjega računa za elektriko
moskisvet
Portal
Stojan Auer žaluje: "Bila si biser mojega življenja"
7 nasvetov za samozavesten nastop in učinkovitejšo komunikacijo
7 nasvetov za samozavesten nastop in učinkovitejšo komunikacijo
Humanoidni robot je pokazal, kako blizu je prihodnost iz filmov
Humanoidni robot je pokazal, kako blizu je prihodnost iz filmov
Ko meje v službi izginejo: sodelavka mu ne gre več iz misli
Ko meje v službi izginejo: sodelavka mu ne gre več iz misli
dominvrt
Portal
Kako razmnožiti drevo denarja iz potaknjencev
Deset stvari v vašem domu, ki jih lahko očistite s paro brez uporabe močnih kemikalij
Deset stvari v vašem domu, ki jih lahko očistite s paro brez uporabe močnih kemikalij
Vrtičkarji množično posipajo polento po vrtu: pomaga proti plevelu ali gre le za mit?
Vrtičkarji množično posipajo polento po vrtu: pomaga proti plevelu ali gre le za mit?
Kako uspešno gojiti vrtnice v loncih: deset ključnih nasvetov za bujno cvetenje
Kako uspešno gojiti vrtnice v loncih: deset ključnih nasvetov za bujno cvetenje
okusno
Portal
5 kosil iz ene posode, ki jih pripravite hitro in skoraj brez nereda
'Ubijalski' špageti: italijanska jed, ki je obnorela internet
'Ubijalski' špageti: italijanska jed, ki je obnorela internet
Tako boste pripravili popoln steak kar doma
Tako boste pripravili popoln steak kar doma
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
voyo
Portal
Največji ropi v zgodovini s Pierceom Brosnanom
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kmetija
Kmetija
Rocketman
Rocketman
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713