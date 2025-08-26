Kaj bomo to jesen gledali na POP TV?

Vsak od nas potrebuje svojo pot pobega v svet, kjer so ljubezen in smeh. Priljubljene zgodbe. Najljubši voditelji. Odlični igralci. Najboljše nagrade in veliki zmagovalci. Na POP TV pripravljamo vsebine za vse okuse, ki vam bodo popestrile letošnjo jesen.

Ljubezen po domače se 1. septembra vrača s svojo sedmo sezono. Če mislite, da ste videli vse, se motite! Toliko zabavnih, iskrenih kmetic in kmetov še nismo imeli v eni sezoni. Fantje in dekleta z izkušnjami, ki jih lahko prinese samo življenje, bodo med snubci in snubkami iskali največjo nagrado v življenju – ljubezen.

Tanja Postružnik Koren FOTO: POP TV icon-expand

Nemška romantika: od dr. Gruberja do medicinske sestre Katje

Enajst sezon več, kar osemnajst, jih šteje aktualna sezona Gorskega zdravnika, ki se 4. septembra vrača na POP TV. Doktor Martin Gruber z izjemno človečnostjo in strokovnostjo dokazuje, zakaj je ta gorski zdravnik postal legenda sodobne evropske televizije. 8. septembra ob 18. uri prihaja na POP TV še ena nemška serija – Pomladno upanje. Tudi ta je odeta v zdravniško haljo, saj spremljamo Katjo, predano medicinsko sestro, ki se odreče sanjskemu oddihu, da bi pomagala bolni kmetici Inge, ki se je znašla v stiski. Toda na odročni kmetiji jo pričaka kaos.

Vrača se Gorski zdravnik FOTO: POP TV icon-expand

Nemirna kri: vroča serija, ki bo razburkala čustva gledalcev

Kmalu prihaja vroča serija Nemirna kri, ki bo razburkala čustva gledalcev POP TV. Konec septembra boste vstopili v svet dinastije, ki ima na prvi pogled vse, a v resnici nima nič. Kaj ti bo denar brez ljubezni? Kaj ti bodo stiski rok, če so za hrbtom stisnjene v figo? Svet, v katerem je kri voda in kjer vedno znova stopiš v zanko kriminalcev. Tu pa tam tudi v zanko ljubezni, toplih objemov, galopa po neskončnem travniku in zmage dobrega nad zlim. Pa bo temu res tako? Bo družina zmogla? Imela in obstala?

Nemirna kri FOTO: POP TV icon-expand

Gospod profesor in Ja, Chef!: najbolj priljubljeni seriji sta nazaj

Na POP TV prihaja tudi prva sezona VOYO originala Gospod profesor, ki je v slovenski filmski prostor prinesel tako svežino kot ogledalo družbi, predvsem pa staršem, kaj se v resnici dogaja na gimnazijskih hodnikih in v glavah dijakov. Karizmatični profesor, ki ga igra Jure Henigman, neukrotljivim dijakom pomaga pri premagovanju zahtevnih življenjskih ovir, izzivov in stisk.

Gospod profesor FOTO: Urša Premik icon-expand

Bolj od dijakov pa so neukrotljivi šalabajzerji iz serije Ja, Chef! Tudi tam marsikaj leti po zraku. Predvsem imajo leteče ribe, krožnike in nože, vedno znova ušpičijo neumnosti, ki si jih lahko privoščijo res najbolj predrzni mojstri piskrov in kozic. Ja, Chef! prihaja na POP TV z osmo sezono konec septembra, medtem ko se bodo uporabniki VOYO nove, 11. sezone, razveselili že 4. septembra!

Adi Omerović FOTO: POP TV icon-expand

Fino o financah in Moja Slovenija

Na POP TV septembra prihaja tudi čisto sveža finančna oddaja Fino o financah. Voditelj Adi Omerović bo razbijal finančne mite in razlagal pojme, ki bi jih morali poznati vsi. Za vse, ki najraje odkrivate lepote naše prelepe državice, pa prihaja oddaja Moja Slovenija, v kateri bo voditeljica Taya Damjan raziskovala skrite kotičke Slovenije. Ponosni smo na deseto sezono oddaje Štartaj, Slovenija: na podeželju!, ki jeseni prihaja na POP TV. Tudi tokrat boste lahko pomagali izbrati Hit produkt leta in omogočili uspšeno prihodnost podjetniku s podeželja, ki bo prepričal s svojim inovativnim izdelkom.

Kviz na POP TV? Da!

Ljubitelji kvizov komaj čakajo, saj na POP TV prihaja kviz Na lovu. Da gre za izjemno priljubljen format, ki so ga slovenski gledalci nestrpno čakali, so nam potrdile številne prijave nadobudnih izzivalcev, ki se bodo v znanju pomerili proti izkušenim lovcem. Pa jim bo uspelo?

Nostalgični vikendi: Vid, Pero, Lado in Jurij

Dopoldnevi med vikendi bodo ponudili legendarne, za nekatere nostalgične POP uspešnice. Spet se boste lahko nasmejali šalam v ikoničnih odajah Vid in Pero šov, Je bella cesta, As ti tud not padu ali potočili solzico ob ponovitvah oddaje Dan najlepših sanj. Večeri bodo filmsko obarvani, preživite jih v družbi največjih filmskih zvezd.

As ti tut notr padu FOTO: POP TV icon-expand

VOYO: resničnostni šovi, serije, filmi in šport

Na VOYO bomo še naprej iskali ljubezen, saj prihaja prva sezona resničnostnega šova Zvezde otoka ljubezni. Nekdanji tekmovalci se vračajo, odločeni, da tokrat hiše ne bodo zapustili brez glavne nagrade in nekoga, ki jim bo grel hladne jesenske večere. Pogrešate kakšno turško serijo? Skočite na VOYO! Imamo jih veliko, ta nabor pa se bo jeseni še povečal. Prihaja namreč tretja sezona priljubljene turške serije Tuje življenje, v kateri spremljamo razkorak med revščino in premoženjem. Ljubeznijo in hrepenenjem.

Fights of Nation FOTO: VOYO icon-expand

Vsi vemo, da je VOYO sinonim za ljubitelje športa in septembra bomo dočakali težko pričakovan vrhunec resničnostnega šova Fight of Nations: Pot do zmage, veliki borilni spektakel FNC 24, ki bo potekal 6. septembra v Zagrebu in v živo na VOYO. Zmagovalec finalne borbe resničnostnega šova si bo poleg slave priboril tudi pogodbo z najmočnejšo organizacijo MMA v regiji. Na VOYO imamo tudi kopico slovenskih klasik, ki jih lahko sedaj spozna nova generacija. Naša mala klinika, TV Dober dan, Sreča na vrvici, Vloga za Emo, Ne joči Peter, Gajin svet, Gremo mi po svoje, za odrasle pa Ko zorijo jagode, Petelinji zajtrk in številne druge.

Veseli smo, da ste z nami že 30 let.