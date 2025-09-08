Svetli način
Film/TV

Na POP TV prihaja serija Nemirna kri

Ljubljana, 08. 09. 2025 09.49 | Posodobljeno pred 12 dnevi

Avtor
POP TV , E.K.
Komentarji
8

Pravijo, da na mladih svet stoji. A kaj bi mladi brez preteklosti? Brez družine, brez spominov, brez dediščine? Dediščine, ki te določa. Določa mesto v družbi in postavlja letvico visoko. Je lažje tistim, ki svojo zgodbo pišejo s svojo krvjo? Brez pomoči drugih, a tudi brez pričakovanj in bremen preteklosti?

Nemirna kri je saga bogate družine Veber. Varuh družine je Peter Veber, lastnik imperija, ki se ukvarja z uvozom sadja in zelenjave iz držav pod ekvatorjem. A ker kri ni voda, skrbi za ženo in hčerki ter Lukasa, ki ga je kot otroka vzel pod svoje okrilje, saj se počuti krivega za smrt njegovega očeta. Lukas je s svojo predanostjo in zvestobo osvojil Petrovo srce do te mere, da mu ta želi predati v upravljanje svoje podjetje in s tem globoko razočara svoji hčerki, Diano in Heleno, ki doslej nista pokazali pretiranega zanimanja za očetove posle, ki jima omogočajo zelo lagodno življenje.

Nemirna kri
Nemirna kri FOTO: POP TV

Lagodno življenje izvira iz tako velikega bogastva, da posli podjetja Vebtrade pritegnejo pozornost kriminalistke Sare Petrič. Pod krinko se loti preiskovanja bogate družine in pade v zanko ljubezni. Kmalu nasede na ostre čeri neljubih presenečenj, izdaje in prevar. Najbolj bolijo prevare tistih, ki so nam najbližji. In kdo nam je bliže od družine? Na koga se naslonimo v trenutkih, ko nam je najtežje? Na tiste, od katerih to najmanj pričakuješ. Tisti, ki te imajo brezpogojno radi, pa čeprav so popolnoma drugačni od tebe.

Skromni in iskreni. Kot zvok kopit konjev, ki bo letošnjo jesen od ponedeljka do petka odmeval na POP TV. Prvič že 29. septembra!

KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
radar
08. 09. 2025 17.29
-1
Kaj nam tega treba....
ODGOVORI
0 1
Tomaž Hacin
08. 09. 2025 16.34
-1
Še ena bedarija na tv.
ODGOVORI
0 1
Vojko Kos
08. 09. 2025 12.32
+4
Še ena v tipu Raja?! Hvala! 🤣 Pa zvok bo boljši kot v dosedanjih " veledelih" ?
ODGOVORI
4 0
Kstane
08. 09. 2025 12.31
+3
Še Botrov,ki smo jih vsi komaj čakali niste zaključli?Včasih imam občutek,saj ni res pa je....
ODGOVORI
3 0
Bebo2
08. 09. 2025 11.51
-1
komaj čakam!
ODGOVORI
1 2
piko3
08. 09. 2025 11.02
+1
A ni škoda denarja za snemanje teh monad? A bodo vsaj podnapisi? Da razumemo kaj govorijo.
ODGOVORI
4 3
Po možganski kapi
08. 09. 2025 10.36
+1
Komaj čakam,da bom to gledal imam označeno kot glej nujno
ODGOVORI
3 2
