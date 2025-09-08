Na POP TV prihaja serija Nemirna kri

Nemirna kri je saga bogate družine Veber. Varuh družine je Peter Veber, lastnik imperija, ki se ukvarja z uvozom sadja in zelenjave iz držav pod ekvatorjem. A ker kri ni voda, skrbi za ženo in hčerki ter Lukasa, ki ga je kot otroka vzel pod svoje okrilje, saj se počuti krivega za smrt njegovega očeta. Lukas je s svojo predanostjo in zvestobo osvojil Petrovo srce do te mere, da mu ta želi predati v upravljanje svoje podjetje in s tem globoko razočara svoji hčerki, Diano in Heleno, ki doslej nista pokazali pretiranega zanimanja za očetove posle, ki jima omogočajo zelo lagodno življenje.
Lagodno življenje izvira iz tako velikega bogastva, da posli podjetja Vebtrade pritegnejo pozornost kriminalistke Sare Petrič. Pod krinko se loti preiskovanja bogate družine in pade v zanko ljubezni. Kmalu nasede na ostre čeri neljubih presenečenj, izdaje in prevar. Najbolj bolijo prevare tistih, ki so nam najbližji. In kdo nam je bliže od družine? Na koga se naslonimo v trenutkih, ko nam je najtežje? Na tiste, od katerih to najmanj pričakuješ. Tisti, ki te imajo brezpogojno radi, pa čeprav so popolnoma drugačni od tebe.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.