Na POP TV prihaja serija Nemirna kri

Nemirna kri je saga bogate družine Veber. Varuh družine je Peter Veber, lastnik imperija, ki se ukvarja z uvozom sadja in zelenjave iz držav pod ekvatorjem. A ker kri ni voda, skrbi za ženo in hčerki ter Lukasa, ki ga je kot otroka vzel pod svoje okrilje, saj se počuti krivega za smrt njegovega očeta. Lukas je s svojo predanostjo in zvestobo osvojil Petrovo srce do te mere, da mu ta želi predati v upravljanje svoje podjetje in s tem globoko razočara svoji hčerki, Diano in Heleno, ki doslej nista pokazali pretiranega zanimanja za očetove posle, ki jima omogočajo zelo lagodno življenje.