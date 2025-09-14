Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nemirna kri

Na zlato preprogo POP Promenade v sproščeni eleganci

Ljubljana, 14. 09. 2025 20.49 | Posodobljeno pred 11 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Simon Vadnjal , Anastasija Jović
Komentarji
0

Zabava za POP-ovih jubilejnih 30 let in večer na zlati preprogi glamurozne Promenade je gostom pomagal z naslednjim namigom na vabilu: "Večer bo slavnosten - vabljeni, da ga dopolnite s sproščeno eleganco". Kdo je torej zablestel in za koga so tovrstne priložnosti en sam stres?

Nekateri povabljenci v priložnostih, kot jih za modo in stil ponuja Promenada, naravnost uživajo. "Čisto iskreno, imam zelo rada takšne dogodke. Zdi se mi, da bi lahko bili še bolj pogosti," nam je povedala žirantka Slovenija ima talent Ana Klašnja.

Večina pri tovrstnih dogodkih stavi na strokovno pomoč. "Obleči se mi je pomagal moj prijatelj, ki je stilist. Tudi nakit sem dobila od oblikovalke, ki je čudovita. Moja sestra, ki je umetnica ličenja, pa me je namazala in naredila frizuro. Tako da sem imela zelo lepo pomoč," pa nam je zaupala igralka Saša Pavlin Stosić.

"Imamo zelo rade modo, tako da smo malce pobrskale. Dekleta zmeraj rečemo, da nimamo kaj za obleči," nam je povedala Alenka Husić, članica Bepop, Tinkara Furtuna pa razkrila, da je nadela kos, ki ga je pred dvema letoma nosila na hčerinem maturantskem plesu.

"Rad pridem na dogodke, rad pa sem tudi sproščen, zato sem se tudi tako sproščeno oblekel," nam je zaupal sodnik MasterChef Slovenija Karim Merdjadi, Mojmir Šiftar pa je svoj videz opisal tako: "Obleka na dvojne gumbe, monokromatski izgled. Tako kot mora biti gospod."

"Kljub temu, da se moram vedno urediti, prisegam na udobje. Če se ne počutim udobno, ne bi prišel takšen sem," pa je povedal igralec Matej Zemljič.

POP IN
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
promenada pop 30 moda
Naslednji članek

Vsaka družina ima svoje skrivnosti

Naslednji članek

Kaj bomo to jesen gledali na POP TV?

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256