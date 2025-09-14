Na zlato preprogo POP Promenade v sproščeni eleganci

Nekateri povabljenci v priložnostih, kot jih za modo in stil ponuja Promenada, naravnost uživajo. "Čisto iskreno, imam zelo rada takšne dogodke. Zdi se mi, da bi lahko bili še bolj pogosti," nam je povedala žirantka Slovenija ima talent Ana Klašnja.

Večina pri tovrstnih dogodkih stavi na strokovno pomoč. "Obleči se mi je pomagal moj prijatelj, ki je stilist. Tudi nakit sem dobila od oblikovalke, ki je čudovita. Moja sestra, ki je umetnica ličenja, pa me je namazala in naredila frizuro. Tako da sem imela zelo lepo pomoč," pa nam je zaupala igralka Saša Pavlin Stosić.

"Imamo zelo rade modo, tako da smo malce pobrskale. Dekleta zmeraj rečemo, da nimamo kaj za obleči," nam je povedala Alenka Husić, članica Bepop, Tinkara Furtuna pa razkrila, da je nadela kos, ki ga je pred dvema letoma nosila na hčerinem maturantskem plesu.

"Rad pridem na dogodke, rad pa sem tudi sproščen, zato sem se tudi tako sproščeno oblekel," nam je zaupal sodnik MasterChef Slovenija Karim Merdjadi, Mojmir Šiftar pa je svoj videz opisal tako: "Obleka na dvojne gumbe, monokromatski izgled. Tako kot mora biti gospod."

"Kljub temu, da se moram vedno urediti, prisegam na udobje. Če se ne počutim udobno, ne bi prišel takšen sem," pa je povedal igralec Matej Zemljič.