Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Nemirna kri

Vsaka družina ima svoje skrivnosti

Ljubljana, 17. 09. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
POP TV
Komentarji
0

29. septembra prihaja na POP TV čustveno nabita, napeta in skrivnosti polna serija Nemirna kri. Ljubezen. Izdaja. Bogastvo. Pohlep. Idilično konjeniško posestvo. Moč in status. Molk in skrivnosti.

V središču serije je mlada kriminalistka Sara Petrič (Lea Mihevc), ki se med preiskavo sumljivih poslov premožne družine Veber nevede zaplete v mrežo ljubezni, prevar in lastne preteklosti. Pod krinko preiskuje podjetje Vebtrade, domnevno vpleteno v tihotapljenje mamil, a kmalu ugotovi, da je s to družino povezana bolj, kot si je kadar koli predstavljala.

Nemirna kri
Nemirna kri FOTO: POP TV

Ko sreča Lukasa Novaka (Svit Stefanija), desno roko Petra Vebra (Radoš Bolčina) in tihega dediča družinskega imperija, se začne nevaren ples čustev, sumov in napetosti. Lukas, moški z zlomljeno preteklostjo, se znajde ujet med zvestobo Petru in strastno privlačnostjo do Sare. Kljub nezaupanju in nasprotujočim ciljem ju usoda znova in znova združuje.

Nemirna kri je več kot ljubezenska zgodba. Je družinska saga, ki razkriva, kako daleč so nekateri pripravljeni iti, da bi obdržali moč in prikrili preteklost. Hladna in ambiciozna žena Petra Vebra Olga (Mirjam Korbar), manipulativna hči Diana (Lucija Harum), stroga perfekcionistka Helena (Alenka Kraigher), njen mož Valter (Uroš Smolej), uporniška vnukinja Zoja (Rosa Angela Romih) in modra, srčna hišna pomočnica Dori (Alenka Kozolc), ki s svojo pristnostjo vrača zgodbo nazaj k temeljni človečnosti. Moža hišne pomočnice Dori, Zvoneta Jermana, igra Lotos V. Šparovec, Filip Žunič igra sina Matica, Ondina Kerec pa njuno hči Lucijo. Največjo barabo Bobana bo upodobil Ammar Mešić, na rep pa mu bodo poskusili stopiti predstavniki zakona Boletka, Florijan in Robert, ki jih igrajo Saša Pavlin Stošič, Blaž Setnikar in Saša Klančnik. A ker ima vrag zmeraj več mladih, jim bodo štrene mešali še Petrov povzpetniški brat Ervin, ki ga bo upodobil Borut Veselko, in dve manjši ribi, tožilec Zmago Simončič (Romeo Grebenšek) ter varnostnik Jovo (Tadej Zbičajnik).

S čudovitimi lokacijami, posestvom s konji, mladinskimi zapleti in kriminalnim ozadjem bo serija razbila klasične žanrske okvirje. Prinaša zgodbo, kjer ni le dobro proti zlu, temveč prava čustvena vojna med generacijami, vrednotami, strastmi in resnicami, ki čakajo, da pridejo na dan.

Nemirna kri Serija POP TV spored
Naslednji članek

Sara Petrič (Lea Mihevc)

Naslednji članek

Na zlato preprogo POP Promenade v sproščeni eleganci

SORODNI ČLANKI

Na zlato preprogo POP Promenade v sproščeni eleganci

Na POP TV prihaja serija Nemirna kri

Kaj bomo to jesen gledali na POP TV?

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256