Vsaka družina ima svoje skrivnosti

V središču serije je mlada kriminalistka Sara Petrič ( Lea Mihevc ), ki se med preiskavo sumljivih poslov premožne družine Veber nevede zaplete v mrežo ljubezni, prevar in lastne preteklosti. Pod krinko preiskuje podjetje Vebtrade, domnevno vpleteno v tihotapljenje mamil, a kmalu ugotovi, da je s to družino povezana bolj, kot si je kadar koli predstavljala.

Ko sreča Lukasa Novaka (Svit Stefanija), desno roko Petra Vebra (Radoš Bolčina) in tihega dediča družinskega imperija, se začne nevaren ples čustev, sumov in napetosti. Lukas, moški z zlomljeno preteklostjo, se znajde ujet med zvestobo Petru in strastno privlačnostjo do Sare. Kljub nezaupanju in nasprotujočim ciljem ju usoda znova in znova združuje.

Nemirna kri je več kot ljubezenska zgodba. Je družinska saga, ki razkriva, kako daleč so nekateri pripravljeni iti, da bi obdržali moč in prikrili preteklost. Hladna in ambiciozna žena Petra Vebra Olga (Mirjam Korbar), manipulativna hči Diana (Lucija Harum), stroga perfekcionistka Helena (Alenka Kraigher), njen mož Valter (Uroš Smolej), uporniška vnukinja Zoja (Rosa Angela Romih) in modra, srčna hišna pomočnica Dori (Alenka Kozolc), ki s svojo pristnostjo vrača zgodbo nazaj k temeljni človečnosti. Moža hišne pomočnice Dori, Zvoneta Jermana, igra Lotos V. Šparovec, Filip Žunič igra sina Matica, Ondina Kerec pa njuno hči Lucijo. Največjo barabo Bobana bo upodobil Ammar Mešić, na rep pa mu bodo poskusili stopiti predstavniki zakona Boletka, Florijan in Robert, ki jih igrajo Saša Pavlin Stošič, Blaž Setnikar in Saša Klančnik. A ker ima vrag zmeraj več mladih, jim bodo štrene mešali še Petrov povzpetniški brat Ervin, ki ga bo upodobil Borut Veselko, in dve manjši ribi, tožilec Zmago Simončič (Romeo Grebenšek) ter varnostnik Jovo (Tadej Zbičajnik).

S čudovitimi lokacijami, posestvom s konji, mladinskimi zapleti in kriminalnim ozadjem bo serija razbila klasične žanrske okvirje. Prinaša zgodbo, kjer ni le dobro proti zlu, temveč prava čustvena vojna med generacijami, vrednotami, strastmi in resnicami, ki čakajo, da pridejo na dan.