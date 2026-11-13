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Neponovljiva ikona: Kako se Georgea Michaela spominjajo znani Slovenci?

Ljubljana, 13. 11. 2026 20.44 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
Eva Kolarič Alen Podlesnik
George Michael

V slovenske kinematografe je prispel nov koncertni film o legendarnem glasbeniku Georgu Michaelu. Projekcija ponuja poglobljen vpogled v njegovo življenje in ustvarjanje, premiero pa so obiskali tudi številni znani Slovenci.

V slovenske kinematografe je prispel nov koncertni film z naslovom George Michael: Turneja Faith, ki osvetljuje izjemno kariero enega največjih glasbenikov v zgodovini. Dokumentarni prikaz odgovarja na številna vprašanja o tem, zakaj je britanski pevec postal svetovna glasbena ikona, kakšen je bil v svojem zasebnem življenju in koliko mu je pomenilo njegovo zvesto občinstvo. Slavnostne premiere so se udeležili tudi številni znani slovenski obrazi, ki so ob tej priložnosti obudili spomine na legendarnega ustvarjalca. Kot je poudaril eden izmed obiskovalcev, gre za neponovljivo svetovno zvezdo v rangu Michaela Jacksona: "George Michael je neka res svetovna zvezda, s katero sem jaz pravzaprav rastel že od osnovne šole. Vse sošolke so bile zaljubljene vanj."

Glasbena zapuščina Georgea Michaela temelji na izjemnih vokalnih sposobnostih in brezčasnih uspešnicah. Gostje na premieri so izpostavili njegovo specifično visoko lego glasu, ki se še posebej odraža v zimzeleni skladbi Last Christmas, saj je ta za petje izjemno zahtevna in je ne zmore odpeti vsak. Poleg tega je pevec v osemdesetih letih v okviru dua Wham! ustvaril eno najbolj optimističnih skladb na svetu, Wake Me Up Before You Go-Go. Prav slednja je močno zaznamovala tudi kariero pevca Davida Amara, ki je v oddaji Znan obraz ima svoj glas za tri minute stopil v čevlje slavnega Britanca. Amaro se je spomnil zahtevnih priprav na ta energični nastop: "Jaz se spomnim, da sem tisti teden v bistvu, ko sem bil George Michael, celo imel veliko dihalnih težav z astmo."

Osrednji del novega filma predstavljajo ponovno odkriti arhivski materiali iz obdobja njegove največje slave. Celovečerec George Michael: Turneja Faith je namreč sestavljen iz doslej še nevidenih in neslišanih posnetkov z legendarnega koncerta v Parizu leta 1988, ko je bil glasbenik na samem vrhuncu svoje ustvarjalne moči. Poleg vrhunske glasbe pa je javnost pri njem vedno cenila predvsem njegovo avtentičnost in neomajnost. Kot so ob zaključku premiere poudarili obiskovalci, je imel umetnik vedno izrazito prepoznaven slog in je ne glede na morebitne negativne ali pozitivne posledice za kariero vselej trdno stal za svojimi stališči, zaradi česar njegovo ime še danes uživa izjemno spoštovanje.

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George Michael koncertni film Turneja Faith David Amaro glasbena ikona

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