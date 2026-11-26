V najnovejšem Popkastu je voditelj Simon Vadnjal gostil izjemno zanimivo dvojico. V studiu sta se mu pridružila priznani slovenski glasbenik Robert Pešut - Magnifico in duhovnik Klemen Balažič . Širša slovenska javnost je njuno nenavadno, a trdno prijateljstvo pobliže spoznala na nedavnem šovu Na Žaru , kjer so se s humorjem lotili Magnifica, Balažič pa je bil eden izmed gostov. Čeprav prihajata iz popolnoma različnih svetov in opravljata povsem drugačna poklica, sta skozi pogovor razkrila, kako sta se njuni življenjski poti prepletli in kaj ju v resnici povezuje.

Začetki njunega poznanstva segajo približno dve leti nazaj, ko so v salezijanskem mladinskem centru na Rakovniku organizirali celoletni program, imenovan misijon. V sklopu številnih dogodkov so želeli pripraviti tudi pogovor z znanimi osebnostmi. Prvotna ideja je bila soočenje igralca in glasbenika, a je Magnifico izrazil izrecno željo, da bi se raje pogovarjal z duhovnikom, kar je naposled pripeljalo do njunega prvega srečanja v cerkvi.

Magnifico je ob tem priznal, da je bil ob prvem povabilu precej zadržan in skeptičen, saj se je spraševal, kaj bi sploh počel v takšnem okolju. Prepričala pa sta ga profesionalni pristop organizatorjev in vrhunsko oblikovan plakat z naslovom njegove znane skladbe Gospod, težko sem ponižen. Še bolj pa ga je prevzel njihov odnos.

Za Magnifica, ki pred tem ni imel nikakršnega stika s katoliškim občestvom, je bila ta izkušnja povsem novo poglavje pri spoznavanju družbe in okolice, v kateri sobivamo. Poudaril je, da je tam naletel na izjemne ljudi in celotno posadko, ki ga je sprejela z odprtimi rokami. "Sem naletel na eno toplino, na dobrodošlico, ki je pač človek ni deležen glih marsikje," je dejal. Iz tega srečanja se je razvilo pristno prijateljstvo. Danes se največkrat dobita v njegovem glasbenem studiu, kjer se pogovarjata pozno v noč in pri sebi razčistita mnoge stvari.