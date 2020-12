Ni jima bilo lahko, a navajena sta trdega dela in premagovanja ovir

Vsi podjetniki, ki so letos sodelovali pri projektu Štartaj Slovenija, so pokazali vztrajnost, pripravljenost na trdo delo in strast do tega, kar počnejo. A Hit produkt je lahko le en ...

'Za naju je bila zmaga že to, da sva se uvrstila med 9 izjemnih podjetnikov, ki so letos ustvarjali projekt. Ob razglasitvi se nama je pred očmi odvrtela najina zgodba od vstopa v projekt v 3. sezoni do danes. Doživela sva veliko in HIT produkt je največja nagrada, ki sva jo lahko prejela za trdo delo!' Tako je podjetniški parŠtartaj Slovenija komentiral novico, da so njegovi sadni namazi prejeli naziv Hit produkt 2020. Urošin Valentina Kavčič v sončni Vipavski dolini ustvarjata bio sadne namaze Mr. in Ms. Jam, ki so prepričali kupce.

Vsi podjetniki, ki so letos sodelovali pri projektu, so pokazali vztrajnost, pripravljenost na trdo delo in strast do tega, kar počnejo. Bralci in gledalci ste jih lahko spoznali na naši spletni strani Cekin.si ter v oddajah Svet na Kanalu A. Projekt Štartaj Slovenija je potekal že peto leto in letos je bil izjemen v več pogledih. Podjetniki so na policah trgovca Spar Slovenija predstavili 29 izdelkov, ki so potrdili, da kakovostne sestavine, inovativnost in trajnost narekujejo nove trende na trgovskih policah. Slovenija pa je dokazala, da lokalne podjetniške ideje in slovenske izdelke podpira tudi v izjemnih okoliščinah, kot je trenutni korona čas.

icon-expand Uroš in Valentina imata Hit produkt FOTO: PRO PLUS

Odločil glas kupcev 'Letošnja zmagovalca sta navajena trdega dela in premagovanja ovir. Že od samega začetka se njuna blagovna znamka razvija, raste, predvsem pa posluša kupce in njihove potrebe. Tudi v negotovih in zahtevnih časih trgu predstavlja novosti, prestopa meje in optimistično gleda v prihodnost. Kot vsa leta do zdaj je na koncu odločilen glas naših Sparovih kupcev, ki se jim letos še posebej zahvaljujem, da so skupaj z nami podprli slovensko podjetniško energijo,' je dejal generalni direktor SPAR Slovenija mag. Igor Mervič. Vseh 29 izdelkov, s katerimi je devet podjetnikov sodelovalo pri letošnjem projektu Štartaj Slovenija, ostaja v izbranih trgovinah Spar in na posebnem prodajnem mestu v 13 trgovinah Interspar, kjer je do danes na enem mestu zbranih že več kot 170 izdelkov slovenskih podjetnikov.

icon-expand FOTO: Arhiv Štartaj Slovenija icon-chevron-left icon-chevron-right

Nenehno se razvijajo in ustvarjajo nova delovna mesta 'Junija je Spar na enem mestu predstavil izdelke 27 podjetniških ekip na skupnem prodajnem mestu, k soustvarjanju letošnje ponudbe pa smo s partnerji povabili 9 izmed njih. Želeli smo pokazati, da ne gre za enkratni projekt, ampak za nenehno rast podjetnikov Štartaj Slovenija, ki se razvijajo in odpirajo nova delovna mesta,' je dejal direktor trženja v medijski hiši PRO PLUS Aleš Muhič. Junija so namreč v Spar Slovenija predstavili prvo tovrstno prodajno mesto v Sloveniji, ki namenja poseben prostor slovenskim izdelkom ter izpostavlja njihov pomen in inovativnost. To bo še naprej poseben prostor za naravne, lokalne, ekološke in trajnostno naravnane izdelke slovenskih podjetnikov. 'Vesela sem, da smo se slovenski kupci tudi v težkih časih (ali pa še bolj) odločili podpreti domače, slovenske podjetnike. Zdi se, da stavek:'Sami zmoremo veliko, skupaj zmoremo vse,'postaja vedno bolj aktualen,' pa je dejala ustanoviteljica in predsednica skupščine skupine Formitas Mojca Randl.

icon-expand Direktor trženja v medijski hiši PRO PLUS Aleš Muhič, generalni direktor SPAR Slovenija mag. Igor Mervič ter ustanoviteljica in predsednica skupščine skupine Formitas Mojca Randl. FOTO: PRO PLUS

Zakonca Kavčič sta se sicer Sloveniji predstavila v 3. sezoni oddaje Štartaj, Slovenija! Že takrat sta navdušila številne kupce, saj sta trgu ponudila prav poseben namaz Marmela. Ves čas sta verjela v tradicijo, a pri tem iskala modernejše poti v poslu. Kavčičeva živita v majhni vasici, v Dornberku. Kmetija Uroševe družine nosi dolgo tradicijo – sadnega drevja, trdega dela in spoštovanja domače zemlje. Ko je pred leti udarila finančna kriza, je tamkajšnja zadruga prenehala z odkupom sadja oz. ga je kupovala le še v minimalnih količinah. Družina proda vse manj sadja, zato Uroš in Valentina začneta iskati načine, da se prilagodita zahtevam trga in tako ohranita družinsko kmetijo. Iz sadja, ki je ostajalo doma, začneta izdelovati svoje produkte. Vse do slastnih Mr. in Ms. Jam, v katere sta zakonca močno verjela. Letos se je predstavilo 9 podjetniških ekip, ki so v preteklih letih že sodelovale pri projektu Štartaj Slovenija. Podjetniki niso prejeli le enkratne promocije, temveč dolgoročno priložnost za rast in razvoj ter nadaljevanje uspešne podjetniške zgodbe. Spar Slovenija je skupaj s partnerjema, medijsko hišo POP TV in oglaševalsko agencijo Formitas, podprl njihov podjetniški zanos in jim tako vsaj malo olajšal negotove čase. To namerava početi tudi v prihodnje, saj se naslednjo jesen začne nova sezona, na zaslone POP TV pa sevrača oddaja Štartaj, Slovenija! Prijave za novo sezono so že odprte.

