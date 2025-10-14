Nika Kljun: Od svetovne plesne zvezde do življenjske mentorice

Plesalka, ki se je s plesom spoznala že pri rosnih treh letih, pravi, da je bila, namesto v vrtcu, več in veliko raje kar v plesnih dvoranah, kjer se je navdušila nad vsemi plesnimi slogi. Pravo ljubezen do plesa pa je začutila, ko si je pri štirih letih na televiziji ogledala koncert Michaela Jacksona. Takrat je začela redno trenirati več disciplin. Ples zanjo nikoli ni bil hobi, jasno je bila odločena, da je to njena življenjska vizija.

Svetovno znana plesalka in koreografinja se v domovino nikoli ne vrne le na obisk domačih, ampak med domače plesalce prinese tudi novo plesno znanje. Njene plesne delavnice so vedno razprodane in tudi tokrat je bilo tako, saj je v enem dnevu odvodila kar tri, kljub temu, da je najprej načrtovala le dve.

Ambiciozna Slovenka se ni nikoli primerjala s tistimi, ki so slabši od nje, temveč z boljšimi, kar jo je neprestano gnalo k odličnosti. Do tridesetega leta je bila fokusirana na ples, zdaj pa prihodnost dojema širše.

Odločila se je za certifikat življenjske svetovalke, saj jo že več let zanima psihologija in razumevanje človeškega vedenja. Od malih nog jo je fasciniralo, zakaj ljudje doživljajo določene občutke, kot so ljubosumje, užaljenost ali pomanjkanje samozavesti. Življenje v Los Angelesu, ki ga opisuje kot izjemno tekmovalnega, je pogosto izčrpalo njeno energijo in povzročilo težave pri ohranjanju pozitivnosti in samozavesti. Poudarila je, da je delo na sebi nujno. Njen prehod v to vlogo je naravna posledica želje, da pomaga sebi in nato tudi drugim plesalcem, koreografom in pevcem, ki jih srečuje na svoji profesionalni poti. Tudi za svoje otroke, ki si jih v prihodnosti želi.

Kot dolgoletna ambasadorka plesa je pozdravila dejstvo, da bo Slovenija konec meseca oktobra prvič gostila svetovno prvenstvo v hip-hopu in poppingu. Dogodek, za katerega pravi, da "bi se moral zgoditi že deset let nazaj", poudarja napredek slovenske plesne scene in visoko kakovost tukajšnjih plesalcev.

Z nasmehom pa je delila tudi izkušnjo iz avdicije za pravo dekliško pop skupino, kjer je morala tudi prepevati. To je bila zanjo res posebno zahtevna preizkušnja, saj ji je pevski del povzročil veliko preglavic. V skupino je bila izbrana, vendar le ta ni nikoli zares začela delovati.

Več zabavnih podrobnosti iz njenega življenja pa v zgornjem POPkastu.