Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
POPKAST

Nika Kljun: Od svetovne plesne zvezde do življenjske mentorice

Ljubljana, 14. 10. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 5 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Taya Damjan
Komentarji
0

V novem Popkastu gostimo slovensko plesalko in koreografinjo Niko Kljun. V Ljubljano je prišla iz Los Angelesa, kjer živi že sedemnajst let, pri nas pa je bila predvsem zaradi plesnih delavnic za mlade plesalce hip hopa, ki so jih organizirali v plesnem klubu Bolero. V pogovoru nam je zaupala svoje občutke ob selitvi v tujino, spregovorila je o njeni vezi z zaročencem in razložila, zakaj nikoli ni nastopila v pop skupini, v katero jo je izbral priznani Brian Friedman.

Svetovno znana plesalka in koreografinja se v domovino nikoli ne vrne le na obisk domačih, ampak med domače plesalce prinese tudi novo plesno znanje. Njene plesne delavnice so vedno razprodane in tudi tokrat je bilo tako, saj je v enem dnevu odvodila kar tri, kljub temu, da je najprej načrtovala le dve.

Plesalka, ki se je s plesom spoznala že pri rosnih treh letih, pravi, da je bila, namesto v vrtcu, več in veliko raje kar v plesnih dvoranah, kjer se je navdušila nad vsemi plesnimi slogi. Pravo ljubezen do plesa pa je začutila, ko si je pri štirih letih na televiziji ogledala koncert Michaela Jacksona. Takrat je začela redno trenirati več disciplin. Ples zanjo nikoli ni bil hobi, jasno je bila odločena, da je to njena življenjska vizija.

Ambiciozna Slovenka se ni nikoli primerjala s tistimi, ki so slabši od nje, temveč z boljšimi, kar jo je neprestano gnalo k odličnosti. Do tridesetega leta je bila fokusirana na ples, zdaj pa prihodnost dojema širše.

Odločila se je za certifikat življenjske svetovalke, saj jo že več let zanima psihologija in razumevanje človeškega vedenja. Od malih nog jo je fasciniralo, zakaj ljudje doživljajo določene občutke, kot so ljubosumje, užaljenost ali pomanjkanje samozavesti. Življenje v Los Angelesu, ki ga opisuje kot izjemno tekmovalnega, je pogosto izčrpalo njeno energijo in povzročilo težave pri ohranjanju pozitivnosti in samozavesti. Poudarila je, da je delo na sebi nujno. Njen prehod v to vlogo je naravna posledica želje, da pomaga sebi in nato tudi drugim plesalcem, koreografom in pevcem, ki jih srečuje na svoji profesionalni poti. Tudi za svoje otroke, ki si jih v prihodnosti želi.

Kot dolgoletna ambasadorka plesa je pozdravila dejstvo, da bo Slovenija konec meseca oktobra prvič gostila svetovno prvenstvo v hip-hopu in poppingu. Dogodek, za katerega pravi, da "bi se moral zgoditi že deset let nazaj", poudarja napredek slovenske plesne scene in visoko kakovost tukajšnjih plesalcev.

Z nasmehom pa je delila tudi izkušnjo iz avdicije za pravo dekliško pop skupino, kjer je morala tudi prepevati. To je bila zanjo res posebno zahtevna preizkušnja, saj ji je pevski del povzročil veliko preglavic. V skupino je bila izbrana, vendar le ta ni nikoli zares začela delovati.

Več zabavnih podrobnosti iz njenega življenja pa v zgornjem POPkastu.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Nika Kljun ples Justin Bieber
Naslednji članek

'Tretjina ljudi, ki so doživeli naravno nesrečo, čuti resne posledice na duševnem zdravju'

SORODNI ČLANKI

Izjemno uspešna plesalka Nika Kljun se rada vrača v domovino

Nika Kljun: Vedno mi je najlepše učiti v Sloveniji

Zaročil se je igralec Jason Segel, čestitala je tudi Nika Kljun

Nika Kljun uživala v dekliškem večeru s pevko Paulo Abdul

Nika Kljun se je zaročila

Niko Kljun v Ameriki večkrat zavrnili kot sprejeli: Ne smeš igrati žrtve sistema

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286