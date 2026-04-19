Baski po izvajanju enajstmetrovk na kolena spravili Atletico

Real Sociedad je Colchonerose šokiral že v 13. sekundi. Varovancem Diega Simeoneja se je pripetila nezbranost v obrambi, ki jo je izkoristil Ander Barrenetxea in žogo spravil za hrbet nepripravljenega Juana Mussa.
Nato so pobudo prevzeli Atleti, iskali izenačenje in ga tudi našli. V 18. minuti je Antoine Griezmann lepo opazil Ademolo Lookmana, ta pa je z močnim in natančnim strelom izid poravnal na 1:1.
Soigralci Jana Oblaka, ki se je po poškodbi že vrnil na seznam razpoložljivih igralcev, a tekmo spremljal s klopi, so se v izdihljajih prvega polčasa znašli v novih težavah. Musso je posredoval z zamudo in storil prekršek nad Goncalom Guedesom. Sociedad je imel na voljo enajstmetrovko, ki jo je Mikel Oyarzabal tudi uspešno izvedel za novo vodstvo Baskov.
Rojiblancosi so v drugem polčasu stopnjevali pritisk proti vratom Sociedada, kar je v 83. minuti tudi obrodilo sadove. Julian Alvarez je z roba kazenskega prostora natančno meril in Atleticu priigral podaljšek, ki pa je bolj kot ne minil v čakanju na kazenske strele.
Izvajanje enajstmetrovk se za Madridčane ni začelo najbolje, kajti Unai Marrero je ubranil strel tako Alexandru Soerlothu kot tudi Alvarezu. Nico Gonzalez in Thiago Almada sta bila kasneje sicer zanesljiva, vendar so Baski zgrešili zgolj enkrat, vsi razen Orrija Steina Oscarssona so bili uspešni.
Sociedadu so z natančnimi streli zmago prinesli Carlos Soler, Luka Sučić, Aihen Munoz in kot zadnji Pablo Marin.
Za Baske je to četrta zmaga v španskem kraljevem pokalu, ki jim prinaša tudi nastop v ligi Evropa. Atletico je v tem tekmovanju slavil desetkrat.
Madridčani sicer ostajajo v boju za najpomembnejšo evropsko klubsko lovoriko, že čez deset dni jih čaka prva tekma polfinala Lige prvakov, nasproti jim bo stal Arsenal.
