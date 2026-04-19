Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Baski po izvajanju enajstmetrovk na kolena spravili Atletico

Sevilla, 19. 04. 2026 00.03 pred 9 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Atletico Madrid - Real Sociedad

Nogometaši Atletico Madrida so po odmevni zmagi nad Barcelono v četrtfinalu Lige prvakov tokrat v finalu španskega kraljevega pokala po enajstmetrovkah klonili proti Real Sociedadu. Baski so na tekmi dvakrat povedli, Atleti pa prav tolikokrat izenačili, za podaljške je v 83. minuti poskrbel Julian Alvarez. O zmagovalcu so odločali streli z bele pike, v katerih so bili uspešnejši nogometaši Sociedada. Enajstmetrovko sta za Colchonerose zapravila Alexander Soerloth in Alvarez.

Atletico Madrid - Real Sociedad
Atletico Madrid - Real Sociedad
FOTO: Profimedia

Real Sociedad je Colchonerose šokiral že v 13. sekundi. Varovancem Diega Simeoneja se je pripetila nezbranost v obrambi, ki jo je izkoristil Ander Barrenetxea in žogo spravil za hrbet nepripravljenega Juana Mussa.

Nato so pobudo prevzeli Atleti, iskali izenačenje in ga tudi našli. V 18. minuti je Antoine Griezmann lepo opazil Ademolo Lookmana, ta pa je z močnim in natančnim strelom izid poravnal na 1:1.

Atletico Madrid - Real Sociedad
Atletico Madrid - Real Sociedad
FOTO: Profimedia

Soigralci Jana Oblaka, ki se je po poškodbi že vrnil na seznam razpoložljivih igralcev, a tekmo spremljal s klopi, so se v izdihljajih prvega polčasa znašli v novih težavah. Musso je posredoval z zamudo in storil prekršek nad Goncalom Guedesom. Sociedad je imel na voljo enajstmetrovko, ki jo je Mikel Oyarzabal tudi uspešno izvedel za novo vodstvo Baskov.

Atletico Madrid - Real Sociedad
Atletico Madrid - Real Sociedad
FOTO: Profimedia

Rojiblancosi so v drugem polčasu stopnjevali pritisk proti vratom Sociedada, kar je v 83. minuti tudi obrodilo sadove. Julian Alvarez je z roba kazenskega prostora natančno meril in Atleticu priigral podaljšek, ki pa je bolj kot ne minil v čakanju na kazenske strele.

Izvajanje enajstmetrovk se za Madridčane ni začelo najbolje, kajti Unai Marrero je ubranil strel tako Alexandru Soerlothu kot tudi Alvarezu. Nico Gonzalez in Thiago Almada sta bila kasneje sicer zanesljiva, vendar so Baski zgrešili zgolj enkrat, vsi razen Orrija Steina Oscarssona so bili uspešni.

Sociedadu so z natančnimi streli zmago prinesli Carlos Soler, Luka Sučić, Aihen Munoz in kot zadnji Pablo Marin.

Atletico Madrid - Real Sociedad
Atletico Madrid - Real Sociedad
FOTO: Profimedia

Za Baske je to četrta zmaga v španskem kraljevem pokalu, ki jim prinaša tudi nastop v ligi Evropa. Atletico je v tem tekmovanju slavil desetkrat.

Madridčani sicer ostajajo v boju za najpomembnejšo evropsko klubsko lovoriko, že čez deset dni jih čaka prva tekma polfinala Lige prvakov, nasproti jim bo stal Arsenal. Obračun bomo prenašali na Kanalu A in VOYO.

copa del rey španski kraljevi pokal atletico madrid betis

  • katalog 15.4
  • tramplolin 15.4
  • regal 15.4
  • visokotlačni čistilec 15.4
  • delavniški voziček 15.4
  • bencinska kosilnica 15.4
  • vrtna hiška 15.4
  • Markiza 300x200
  • plinski žar 15.4
  • Peč za pico 15.4
  • Vrtno pohištvo Daisy
  • Traktorska kosilnica 15.4
  • Paviljon Jakarta 15.4
  • Paviljon milos 15.4
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641