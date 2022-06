Čeferin: Naj nogomet ostane, takšen kot je. Brez velikih sprememb

"Če nekaj dela dobro, tega ne bomo spreminjali. Vemo, da je Liga prvakov najboljše tekmovanje na svetu. Lansko leto smo začeli nekoliko bolj ekstremno. Imam kar nekoliko zahtevno nalogo, komunicirati z vsemi in usklajevati mnenja. Na koncu smo našli rešitev, ki nam ustreza," je na osrednjem odru SPORTO konference poudaril Aleksander Čeferin, ki se je dogodka udeležil z velikim prijateljem Nasserjem Al-Khelaifijem.

"To mesto mi je zelo blizu, eno lepših mest. Hvala za vabilo. Liga prvakov je danes takšno tekmovanje, ki se mu nobeno ne more približati. Nima nikakršnih težav, lahko jo nardimo le boljše, bolj zanimivo in ga približamo novim generacijam ter ga digitaliziramo. Vseskozi ponavljam, da je himna Lige prvakov sama po sebi svoja znamka," je ob obisku Ljubljane poudaril predsednik PSG-ja, ki je v Ljubljani 'nastopal' tudi kot predsednik ECA (Evropskega združenja nogometnih klubov).

Čeferin se je dotaknil tudi primerjave Lige prvakov z ligo NBA. "Velikokrat sem govoril z Adamom Silverjem, mislim, da je nogomet nekaj posebnega, zakaj je tako poseben, tako močan ... mislim, da sta dva razloga: ne potrebuješ denarja, da ga lahko igraš in šibkejša ekipa lahko zmaga. V nogometu nikoli ne veš. Le nebo je meja. Ne smemo zaspati, pridobiti moramo nove gledalce, stare od 10 do 20 let ... Ne znam točno povedati, kam gremo, toda prepričan sem, da je prihodnost Uefe svetla," je izpostavil Grosupeljčan. Ta je uspešno realiziral svojo idejo, idejo Konferenčne lige, ki je namenjena tudi manjšim klubom. "Konferenčna liga se je izkazala za zelo uspešno, še bolj kot smo pričakovali. Mourinho si je želel to lovoriko, poglejte, kako je bil vesel. Liga narodov je tudi velik uspeh za nas. Vendar bo pomembnejša v prihodnosti," je prepričan predsednik Uefe.

Ta je veliko vlogo igral tudi pri pomoči Ukrajini ob ruski invaziji. "Ne moremo končati vojne, toda lahko pomagamo, s pomočjo naše fundacije in ECA, nismo proti Rusiji, ruskemu narodu. Srce se mi lomi, toda situacija je tako zakomplicirana, tako da smo kot velika organizacija želeli pokazati, da je to del rešitve," je priznal Čeferin.

Vzpon ženskega nogometa

"Ženski nogomet je v vzponu, vedno več punc želi igrati nogomet, finale Lige prvakov je razprodan vsakokrat. Še vedno moramo veliko investirati, pridobiti naklonjenost gledalcev, sponzorjev," o vse močnejši panogi razlaga Čeferin, ki je najdel tudi zanimivo primerjavo: "Gledalci so na ženskih tekmah precej prijaznejši, ne pritožujejo se toliko. Navijači so drugačni, precej družinski, ni toliko popivanja, upam, da tako tudi ostane. Tudi tehnično gledano je ženski nogomet zelo napredoval."