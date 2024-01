Nova pomoč ljudem po zaporu: S knjigo v svobodo

OGLAS

Predvsem zaradi tega, da bi opozorila na težave in stiske, v katerih se znajdejo nekdanji obsojenci, ko skušajo po prestani kazni znova zaživeti na svobodi. Za sabo vlečejo težek in dolg rep, ki nikakor noče odpasti in mu je ime stigma. Marsikatera vrata se jim zapro, takoj ko omenijo, da so bili v zaporu, da so nekoč v določenih okoliščinah zaradi določenih vzrokov zagrešili kaznivo dejanje.

Maja Zajec FOTO: Sara Volčič icon-expand

Njeno sodelovanje v prispevku v oddaji Svet na Kanalu A je doživelo velik odziv. Pozitiven odziv. Ljudje so cenili iskreno izpoved Maje Zajec, ki ne beži pred lastno odgovornostjo za storjeno kaznivo dejanje, a skuša pri ljudeh znova vzbuditi zaupanje, išče možnosti, da bi se zaposlila ali vsaj dobila prostovoljstvo v kakšni od številnih organizacij, ki to ponujajo. "Po prispevku sem bila presenečena nad odzivom, za katerega bi se rada tudi zahvalila. Pisali so mi tudi nepoznani ljudje, veliko je bilo vzpodbudnih, toplih besed. In moram reči, da so me opogumile, da zdaj malo bolj verjamem vase in sem postala bolj aktivna, veliko bolj dejavna," nam je konec novembra zaupala, ko smo se znova srečali. Tedaj je bila na poti na razgovor za službo. Bila je zelo pozitivna, in kot boste videli v današnjem prispevku v oddaji Svet, to pot iskanja službe še nadaljuje. Ja, ko delodajalci izvedo, da je bila v zaporu, se pogled nanjo spremeni. Naenkrat so rešetke v ospredju, postane nevarna oseba, zato še vedno išče delodajalca, ki bi ji končno zaupal in dal priložnost.

Bralne urice "S knjigo v svobodo" FOTO: Sara Volčič icon-expand

Da je treba tudi ljudem, ki so bili v zaporu, dati novo priložnost, novo možnost, da zaživijo znova, bolje in drugače, pa je začutila tudi bibliotekarka Maša Uran iz Knjižnice Šiška. "Začelo se je tako, da sem gledala vaš prispevek o Maji in sem si rekla, ti ljudje si zaslužijo imeti pozornost, takšno, kot jo imajo denimo osnovnošolci ali srednješolci s projektom Rastem s knjigo. Tako je prišlo do ideje, da ustanovimo novo bralno skupino za ljudi, ki imajo izkušnjo zapora ali za njihove svojce, prijatelje oziroma vse ljudi, ki so tako ali drugače stigmatizirani, tudi diskriminirani," je povedala Maša Uran. Z dvema sodelavkama je združila moči in nastala je nova skupina za bralne urice S knjigo v svobodo, ki bo enkrat tedensko, vsak torek ob 11. uri, potekala v pravljični sobi Knjižnice Šiška.

icon-expand FOTO: Sara Volčič

icon-expand FOTO: Sara Volčič

icon-expand FOTO: Sara Volčič

icon-expand FOTO: Sara Volčič





Knjige za bralne urice icon-picture-layer-2 1 / 4

Sara Volčič FOTO: POP TV icon-expand