Nova pravila EU za voznike: ostrejši ukrepi za pol manj smrti

Predlog, ki si prizadeva prepoloviti to število do leta 2050, uvaja vrsto novosti. Med ključnimi ukrepi so začasen odvzem vozniškega dovoljenja, ki bi veljal po vsej Evropski uniji, digitalno vozniško dovoljenje, dvoletna preizkusna doba za nove voznike ter obvezno izobraževanje o varni rabi telefona med vožnjo in drugih nevarnostih.

Nova pravila za voznike in vozniška dovoljenja, ki jih je potrdil Evropski parlament in morajo biti potrjena še s strani Sveta Evropske unije, prinašajo pomembne spremembe s ciljem drastičnega zmanjšanja števila smrtnih žrtev v prometu.

Odvzem bo veljal po vsej EU

Začasen odvzem vozniškega dovoljenja za hujše prekrške bo po predlogu veljal v vseh državah članicah EU. To pomeni, da bo dovoljenje odvzeto po vsej Uniji, če voznik stori prekršek, kot je presežena omejitev hitrosti za 50 kilometrov na uro ali vožnja pod vplivom alkohola v primeru povzročitve smrti ali hude telesne poškodbe v kateri koli državi EU.

Cilj je zagotoviti, da sankcije za najresnejše cestne kršitve niso omejene z nacionalnimi mejami in se lahko uveljavijo širše.

Predlog o čezmejnem priznavanju odvzema vozniškega dovoljenja za resne kršitve cestnoprometnih pravil strokovnjaki soglasno podpirajo. Kot je poudaril Erik Logar z Avto moto zveze Slovenije, gre za "korak v pravo smer", ki ga "absolutno" potrjuje strokovnjak s področja mobilnosti Andrej Brglez.

Brglez ocenjuje, da je bila neveljavnost odvzema dovoljenja preko nacionalnih meja "neka anomalija, ki jo je evropski prostor moral preseči in jo je zdaj za večje prekrške presegel."

Omenil je raziskavo, ki je pred leti pokazala, da se je celo"40 odstotkov takšnih kršiteljev uspelo izogniti kazni, ker so to naredili v drugi državi in so našli načine, kako se izogniti. To bo zdaj težje," je še pojasnil, kar kaže na velik potencial spremembe pri izboljšanju varnosti na cestah in doslednejšem sankcioniranju nevarnih voznikov.