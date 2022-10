Podelili Nobelovo nagrado za odkritja na področju kvantne mehanike

Avstrijski kvantni fizik Anton Zeilinger z Dunajske univerze pa je nagrado prejel za raziskovanje prepletenih kvantnih stanj in nadaljnje raziskave Bellovih neenačb. Njegova raziskovalna skupina je dokazala pojav, imenovan kvantna teleportacija.

Drugi nagrajenec, ameriški teoretični in eksperimentalni fizik John Clauser , je z meritvami polarizacije dveh prepletenih fotonov uspešno dokazal kršitev Bellove neenačbe, skladno s temelji kvantne mehanike.

"Letošnji prejemniki Nobelove nagrade za fiziko so izvedli prelomne poskuse z uporabo prepletenih kvantnih stanj, pri katerih se dva delca obnašata kot ena enota, tudi če sta ločena. Rezultati so odprli pot novi tehnologiji, ki temelji na kvantnih informacijah," so zapisali ob razglasitvi.

Kvantna znanost bi lahko odprla nova področja uporabe računalnikov ter zmožnosti obdelave ogromnih količin podatkov. Ločeno delo treh letošnjih Nobelovih nagrajencev je izpopolnilo teorije, o katerih so znanstveniki, kot je Albert Einstein, razmišljali že desetletja, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Alain Aspect, John Clauser in Anton Zeilinger so z revolucionarnimi poskusi in razvojem eksperimentalnih orodij postavili temelje za novo obdobje kvantne tehnologije," je ob podelitvi še zapisala Švedska kraljeva akademija znanosti, ki tradicionalno podeljuje Nobelovo nagrado za fiziko.

Nagrada je bila med letoma 1901 in 2021 podeljena 115-krat, in sicer 219 nagrajencem. Fizika je bila sicer področje, ki ga je Nobel v svoji oporoki iz leta 1895 omenil kot prvo. Tudi njegove raziskave so bile tesno povezane s fiziko.

Današnji razglasitvi dobitnikov Nobelove nagrade za fiziko bodo v naslednjih dneh sledile nagrade za kemijo, književnost in mir. V ponedeljek sledi še razglasitev Nobelove nagrade za ekonomijo. Vsaka nagrada prinaša ček v višini 10 milijonov švedskih kron (900.000 evrov). Nagrade bodo tradicionalno podelili 10. decembra, na obletnico smrti švedskega izumitelja in ustanovitelja denarnega sklada Alfreda Nobela.