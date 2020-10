Policija je razkrila nekaj več podrobnosti o poskusu zastrupitve 36-letnice in njene hčerke. Osumljeni 32-letnik naj bi obema postregel s hrano, v katero so bila vmešana pomirjevala, kasneje pa so obe reševali v celjski bolnišnici. Gre za starega znanca policije in medijev Luka Vlaovića, ki je v preteklosti že bil obsojen zaradi poskusa uboja.