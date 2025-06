8 stvari, ki si jih bo Petra Windschnurer gotovo omislila na Večernih nakupih v Nami

Ulični vrvež se proti večeru umiri, v Nami pa se takrat šele zares začne: v zraku je vonj penine, slišijo se koraki v petah, med obešalniki pa zazvenijo prijateljski pozdravi. Glasba je malo glasnejša, ljudje se nasmihajo malo bolj iskreno. To je večer, ko moda in lepota postaneta čisti užitek.

Prav zato vsako leto komaj čakam Večerne nakupe, in tako kot običajno sem si tudi tokrat naredila pravi seznam, po kaj se z namenom osvežiti garderobo, dopolniti osnovne kose in si privoščiti nekaj, o čemer že dolgo sanjam, odpravljam na ta večer.

1. Nova dišava Chance, Chanel

Ne le zato, ker je pomlad čas novih začetkov in priložnosti, temveč zato, ker je vonj po malini in cvetju kot nalašč za moj izbirčen nos. Z 20-odstotnim popustom bo to popoln trenutek za nakup.