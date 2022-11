Republikanci o Trumpu: Če želimo začeti zmagovati, potrebujemo nekoga drugega

Trump je bil deležen največ kritik v Pensilvaniji in Arizoni, kjer je podprl kandidate, ki so bili za volivce nezanimivi in nepriljubljeni, ker so sprejeli Trumpove izjave o lažeh na volitvah 2020, imeli so tudi trda stališča glede prepovedi splava.

Kdo bo nov igralec na igrišču?

Trumpova ekipa je nekdanjega predsednika sicer pozvala, naj s svojo napovedjo kandidature počaka vsaj do konca vmesnih volitev in nato do rezultata volitev drugega kroga v Georgii.

Toda Trump, ki se želi vrniti v središče pozornosti, upa, da bo s tem od kandidature odvrnil ostale protikandidate. Vse glasnejši so namreč pozivi guvernerju Floride Ronu DeSantisu, ki je bil prejšnji teden znova izvoljen, naj vstopi v bitko za predsednika.

Trump se sooča tudi z vse intenzivnejšimi kazenskimi preiskavami, vključno s preiskavo pravosodnega ministrstva o več sto dokumentih, ki so nosili oznako tajno in ki so jih odkrili kar v škatlah in predalih na njegovem posestvu na Floridi.