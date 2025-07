Atlantic Grupa že leta podpira slovenski šport, v športnih klubih pa trenira kar četrtina njihovih zaposlenih

Ena prvih družb v Sloveniji, ki je prejela to priznanje, je Atlantic Droga Kolinska, d.o.o., ki posluje v sklopu Atlantic Grupe, le-ta pa podpira kar 29 športnih klubov in svojim zaposlenim omogoča treniranje 16 različnih športov, v šestih državah. Podjetje njihovo dejavnost finančno podpira z 85.000 evri letno, kar pokriva del osnovnih operativnih stroškov, kot so najem telovadnic, športna oprema, dresi, tekmovanja ali izleti.

V Atlanticovih športnih klubih je aktivnih skoraj 1400 zaposlenih, kar predstavlja četrtino vseh zaposlenih, z nekdanjimi sodelavci in družinskimi člani pa je ta številka še večja. Enkrat letno se zaposleni v Atlantic Grupi zberejo na osrednjem športnem dogodku, kjer praznujejo svojo športno odličnost – športnem vikendu v Zagrebu. Dejstvo, da se prijave za 700 mest zaprejo v 3 do 5 minutah, je pravi dokaz velike strasti Atlanticovih zaposlenih do športa in fair-play tekmovanja.