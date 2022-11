Bodo višje stroške ogrevanja v vrtcih morali plačevati starši?

Ali so vrtci, šole, muzeji in knjižnice ostali povsem spregledani pri vladnih ukrepih za omilitev energetske draginje? To je bilo slišati na skupni seji dveh parlamentarnih odborov za izobraževanje in kulturo, kjer so javni zavodi s področja kulture in izobraževanja opozorili na vse višje cene energentov in naraščajoče stroške. Vladna stran zagotavlja, da nobena izobraževalna in kulturna ustanova to zimo ne bo zaprla svojih vrat. Medtem pa v Skupnosti vrtcev poudarjajo, da ne mine dan, da se nanje ne bi obrnili ravnatelji v stiski, ki ne vedo, ali bodo dobili subvencijo oziroma dodatno pomoč občine.

Računamo na modrost lokalnih skupnosti, da bodo zagotovili pomoč, ki jo potrebujejo vrtci, pravijo v Skupnosti vrtcev. "Gre za višanje stroškov energentov električne energije, dobave plina, porast stroškov živil, pa tudi vpliv na strošek dela, ker so se dvignile plače," težave opiše predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije Janja Bogataj. Drugačen poziv pa iz zasebnih vrtcev, kjer si želijo, da o pomoči odloča pristojno ministrstvo. Preveč smo namreč odvisni od volje posameznih županov, zato se povečuje neenakost med vrtci – pravijo. Dodajajo, da pred lokalnimi volitvami župani vrtcem ne želijo višati koncesij. "Kdo bo pokril to izgubo zasebnim vrtcem s koncesijo? Nihče oziroma ustanovitelj sam posledično. Ker teh stroškov ne bomo mogli pokrivati, bomo zasebne vrtce s koncesijo primorani zapreti," pravi predstavnica Združenja zasebnih vrtcev Slovenije Taja Steblovnik. Bodo višje stroške morali plačevati starši? Ministrstvo za infrastrukturo poudarja, da je vlada že ukrepala z regulacijo cen elektrike in plina, dodatne ukrepe obljubljajo v prihodnjih dveh tednih, svoje pa, dodajajo, morajo prispevati tudi lokalne skupnosti, ki so ustanoviteljice vrtcev, knjižnic ali muzejev. icon-expand Vladna stran zagotavlja, da nobena izobraževalna in kulturna ustanova to zimo ne bo zaprla svojih vrat. FOTO: Shutterstock "Apeliram torej predvsem na lokalne skupnosti in zavode, ki so v občinski lasti, da pogledajo, kaj se da narediti in naj sprejmejo podobne ukrepe kot država," o reševanju problematike pravi državna sekretarka na ministrstvu za infrastrukturo Tina Sršen. "Lokalne skupnosti niso regulatorji cen. One lahko samo sežejo globlje v žep in na koncu leta pokrijejo manko sredstev," odgovarja Vida Čadonič Špelič iz stranke NSi. "Ne bo javno vzgojnega-izobraževalnega zavoda in zasebnega, ki bi bil zaradi tega zaprt" Vladna stran zagotavlja, da bo zavodom pomagala, če se bodo znašli v finančnih težavah. "Ne bo javno vzgojnega-izobraževalnega zavoda in zasebnega, ki bi bil zaradi tega zaprt. To pa si upam trditi," obljublja Boris Černilec z Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo. "Javnim zavodom je bilo skozi dvanajstine do konca leta omogočeno še milijon, skoraj milijon 300 tisoč evrov za pokrivanje dodatnih stroškov," dodaja državni sekretar na kulturnem ministrstvu Matevž Čelik Vidmar. Predlagani sklepi, da se pripravi analiza gibanja stroškov energentov in v 30. dneh celoviti ukrepi za zavode s področja vzgoje, izobraževanje in kulture, ter da se lokalnim skupnostim zagotovi zadostna sredstva za kritje stroškov, na obeh parlamentarnih odborih niso dobili podpore.