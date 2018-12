15-letnica zabrusila okoljskim pogajalcem: Niste dovolj zreli

V Katovicah se je v soboto končala več kot dva tedna trajajoča podnebna konferenca, na kateri so sodelovali pogajalci iz skoraj 200 držav. Pogajalci so sicer dosegli dogovor o pravilih za izvajanje pariškega podnebnega sporazuma, a Slovenija v celoti ni zadovoljna z dogovorom.

V svojem govoru jim je zabrusila, da so na cedilu pustili prihodnje generacije. "Pravite, da ljubite svoje otroke bolj kot vse na svetu, a kljub temu jim kradete prihodnost pred njihovimi očmi," je dejala odločna 15-letnica, ki je prepričana, da bi morale države narediti bistveno več, kot so pripravljene, da bi zmanjšale uporabo fosilnih goriv, preprečile krčenje gozdov in segrevanje ozračja. Goreča aktivistka jim je zabrusila: "Niste dovolj zreli, da bi stvari povedali takšne, kot so. Celo to breme prenašate na svoje otroke."

'Nujno je, da potegnemo ročno'

15-letnica z dvema kitama ima diagnosticiran Aspergerjev sindrom (to je oblika avtizma). Je izredno pametna in odločna. Zbranim pogajalcem je dejala, da zaradi želje, da bi bili priljubljeni, govorijo zgolj o obnovljivih virih in zeleni politiki. "Govorite o tem, da gremo naprej, a v mislih imate iste slabe ideje, ki so nas spravile v te težave. A jasno je, da je edina pametna poteza, da potegnemo ročno."

"Dokler se osredotočate na to, kaj je politično mogoče, ne pa na to, kaj je nujno treba storiti, ni nobenega upanja. Ne moremo rešiti krize, če je ne priznamo in obravnavamo kot krizo."

Špricala pouk, da je lahko šla protestirat

Thunbergova je s svojo zagretostjo navdušila na tisoče mladih, da so se začeli udeleževati okoljskih protestov po svetu. Septembra letos se je namesto v šolo odpravila pred švedski parlament, kjer je s protestniki v prvi vrsti opozarjala na izrabo fosilnih goriv in posledice tega na naše okolje.

"Nismo prišli sem, da bi prosili svetovne voditelje, naj jim bo mar. Ignorirali ste nas v preteklosti in še naprej nas boste," je bila ostra Thunbergova, ki je ob zaključku svojega govora dejala, "zmanjkalo nam je izgovorov, zdaj nam zmanjkuje tudi časa. Sem smo prišli, da vam povemo, da sprememba prihaja, pa če vam je to všeč ali ne. Prava moč pripada ljudstvu."

Njen govor so na Twitterju širili številni svetovni politiki, med njimi tudi ameriški senator Bernie Sanders. Posnetek ima že več milijonov ogledov.