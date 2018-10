Bo tvoje najljubše pivo zgodovina do 2027?

WWF poziva Evropsko komisijo k zaščiti direktive, ki ščiti vse vodne vire. S kvalitetno vodo se namreč vse začne in vse konča, tudi pivo, ki je sicer zvarek številnih sestavin. Prihodnost kvalitetnega piva je namreč odvisna od zaščite in trajnostnega upravljanja vodnih virov, kar se zavedajo tudi pivovarji.

Svetovna organizacijo za naravo WWF v sodelovanju s partnerji, med katerimi je tudi Ribiška zveza Slovenije, je začela s kampanjo #ProtectWater, s katero pozivajo Evropsko komisijo, da zaščiti direktivo, ki ščiti vse vodne vire; reke, potoke, jezera, mokrišča in podzemne vode.

Kampanja #ProtectWater FOTO: WWF #ProtectWater

''Predstavljajte si svet, v katerem vaše najljubše pivo smrdi, ima čuden okus in izgleda kot umazana voda! Ali pa, da vas namesto vašega najljubšega vrčka v lokalnem baru pričaka skodelica suhega in hrustljavega hmelja!''so pri WWF Adria zapisali v sporočilu za javnost. Kampanja uporablja provokativne scenarije, slika temno prihodnost piva in tako želi evropejce spodbuditi k sodelovanju v javni razpravi Evropske komisije o Okvirni direktivi o vodah (ODV), ki bo potekala vse do 4. marca 2019. Morda se črni scenarij zdi pretiran, a pivovarje resno skrbi prihodnost kvalitete vode v Evropi, zato so podali skupno izjavo pod katero so podpisane tudi domače pivovarne Vizir, Crazy Duck, Trot, Human Fish in Loo-Blah-Nah ter številne druge iz držav članic. Podjetja v tej panogi se zavedajo, da je prihodnost kvalitetnega piva odvisna od zaščite in trajnostnega upravljanja vodnih virov, zato podpirajo ODV v svoji prvotni obliki.

Javna razprava je edina priložnost državljanov EU, da izrazijo svoje mnenje v procesu vrednotenja direktive, #ProtectWater pa jim omogoča enostaven način, da izrazijo svojo podporo pravnemu okviru, da ta ostane močan in učinkovit tudi v bodoče.

''Šibka implementacija držav članic EU direktive o vodah je že sama po sebi zločin, a njihov trud, da jo oslabijo še preden Komisija zaključi preverjanje ustreznosti, je korak predaleč. Pozivamo državljane celotne Evropske Unije, naj se pridružijo kampanji #ProtectWater, da se bo njihov glas slišal do vse Bruslja,'' pravi Andreas Baumüller, vodja kampanje iz WWF pisarne za evropsko politiko. Med najbolj ogroženimi na planetu so prav sladkovodni ekosistemi in stanje v Evropi ni nič drugačno. Danes kar 60 odstotkov voda v EU ni v dobrem stanju, ker države članice dovoljujejo rabe, ki povzročijo trajno škodo, kot so jezovi, neprimerna infrastruktura in netrajnostno kmetijstvo. Države članice so se z direktivo zavezale, da uničevanje ustavijo in dosežejo "dobro stanje" svojih voda najkasneje do leta 2027 (prvotni rok dosega ciljev do leta 2015 je že davno mimo). 2027 je zato tudi leto, katerega kampanja #ProtectWaternavaja za pretek 'roka uporabnosti' dobrega piva.

Kampanja #ProtectWater FOTO: WWF #ProtectWater