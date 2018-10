'Slovenija bolj ambiciozna od Evropske unije'

Evropski parlament je sprejel direktivo, s katero bomo bližje cilju, da bo plastika za enkratno uporabo končno pristala na smetišču zgodovine. Evropska razprava o predlogu je bila burna, Slovenija pa je sprejela stališče, da v splošnem podpira predlagane ukrepe, o vseh pa se pogovarjajo tudi z gospodarstvom.

Evropska komisija je maja letos dala v razpravo predlog Direktive o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje. Po glasovanju na evropskem Odboru za okolje, javno zdravje in varnost hrane, ki ga sestavlja vseh osem političnih skupin in je poročilo sprejel z veliko večino, so evroposlanci tako glasovali ne samo o prihodnosti direktive, ampak tudi o naši prihodnosti, so jasni v društvu Ekologi brez meja.

Iz evropske direktive o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje FOTO: Ekologi brez meja

Direktiva ureja področje ravnanja s plastičnimi izdelki za enkratno uporabo kot so slamice, lončki za kavo, jedilni pribor. Poleg tega razširja odgovornost proizvajalcev na stvari, kot so embalaža za živila za s sabo, tobačni izdelki, mokri robčki in baloni. Poleg tega je predlagan 90-odstotni cilj zbiranja plastenk za pijače. Burna razprava v Evropi Razprava v Evropi, ki jo je predlog direktive sprožil, je burna. Kot pojasnjujejo Ekologi brez meja, "čeprav ima direktiva načelno veliko podporo, se lomijo kopja pri določanju vrst plastičnih izdelkov, ki naj bodo del direktive ali ne. Še posebej pomembno je, da se iz direktive ne izvzame izdelkov iz biorazgradljive plastike, saj le-ta ni rešitev problema. Pri tem gre le za zamenjavo ene vrste plastike z drugo, njena raba pa je v vsakem primeru v nasprotju s hierarhijo ravnanja z odpadki in konceptom krožnega gospodarstva."

Še posebej pomembno je, da se iz direktive ne izvzame izdelkov iz biorazgradljive plastike, saj le-ta ni rešitev problema. Pri tem gre le za zamenjavo ene vrste plastike z drugo, njena raba pa je v vsakem primeru v nasprotju s hierarhijo ravnanja z odpadki. FOTO: Thinkstock

Pomembno je tudi vztrajati pri konkretnih ukrepih za zmanjšanje porabe embalaže za živila za s sabo in lončkov za enkratno uporabo ter podpori pri strožjih ukrepih razširjene odgovornosti proizvajalca za večino plastičnih izdelkov. Veliko pogovorov je tudi glede omejitve prodaje balonov, pri čemer ne gre za prepoved prodaje balonov, temveč le za prepoved plastičnih palic za balone. Ministrstvo napoveduje dodatno podporo za razvoj alternativ plastiki Vlada Republike Slovenije je do predloga direktive že sprejela stališče, direktivo v splošnem podpira in jo vidi kot pomemben prispevek pri "iskanju inovativnih rešitev za nove poslovne modele ter alternativne proizvode za enkratno in večkratno uporabo." Tudi vlada RS podpira jasnejše definicije izdelkov za enkratno uporabo, prizadevanja za izvzetje določenih sestavljenih materialov npr. iz plastike in papirja pa bi lahko spodbudilo trg k večji rabi le-teh, saj zanje prepovedi direktive in določbe razširjene odgovornosti ne bi več veljale.

Spremeniti bo nujno industrijo, saj bo tista, ki se sedaj ukvarja s plastiko, usihala, je poudaril državni sekretar. FOTO: Thinkstock

Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je tudi na današnji seji med drugim obravnaval predlog stališča Slovenije do predlagane evropske direktive o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje. Kot je povedal državni sekretar Simon Zajc, Slovenija v splošnem podpira predlagane ukrepe, s katerimi se uveljavlja hierarhija ravnanja z odpadki s konkretnimi zahtevami glede preprečevanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo.

Ministrstvo za okolje in prostor bo prihodnje leto namenilo dodatna sredstva za inovacije na področju alternativ plastični embalaži in drugim plastičnim izdelkom, je na seji odbora DZ napovedal državni sekretar Simon Zajc.

Slovenija se bo na evropski ravni zavzemala za različno obravnavanje izdelkov iz premaznih papirjev in laminiranih kartonov ter izdelkov iz plastike, z vidika možnosti njihovega recikliranja oz. vpliva na okolje. Podpira tudi 90-odstotni cilj za ločeno zbiranje plastenk do leta 2025 in določbe o razširjeni odgovornosti proizvajalca z namenom spodbuditi skrb za celoten življenjski krog izdelkov na stroškovno učinkovit način. Slovenija bo stremela k temu, da se v letu 2019 tudi ukine prodaja lahkih nosilnih plastičnih vrečk, še navaja predlog stališča, ki so ga poslanci podprli s 14 glasovi za in nobenim proti. "Želimo biti ambiciozni pri nadaljnjem oblikovanju ukrepov," je poudaril Zajc. Zajc se je s poslanci strinjal, da je osveščanje o problematičnosti plastike izrednega pomena. "Ko ozaveščaš ljudi, pa je dobro predstaviti tudi alternativo," je menil. Slovenija želi biti po njegovih besedah vodilna na področju razvoja alternativ plastiki oziroma plastičnim izdelkom za enkratno uporabo ter spodbujati razvoj materialov, ki so ekološko prijazni - so biorazgradljivi ali se jih da ponovno uporabiti. "Izdatno bomo povečali sredstva za izdelke, ki so v razvojni fazi oz. blizu tega, da se jih da na trg," je napovedal. Tudi z obljubljenimi dodatnimi sredstvi za razvoj teh materialov želijo na ministrstvu za okolje zagotoviti, da bo Slovenija "na tem področju vodilna". Spremeniti bo nujno industrijo, saj bo tista, ki se sedaj ukvarja s plastiko, usihala, je poudaril državni sekretar. Kako bo ukrep vplival na gospodarstvo? "O vseh ukrepih, ki jih predlagamo in o katerih razmišljamo, se pogovarjamo tudi z gospodarstvom,"je dodal Zajc.Zato je pri vseh ukrepih predvideno tudi prehodno obdobje, v katerem imajo podjetja čas, da se prilagodijo."Tako se naš prehod iz plastike na alternativne materiale ne bo poznal na delovnih mestih oz. se bo poznal pozitivno."

"Že v 2019 si bomo prizadevali doseči prepoved brezplačnih lahkih vrečk, saj smo bolj ambiciozni kot EU." FOTO: Thinkstock