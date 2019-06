'Gorile v megli': domnevno poginila še zadnja med njimi

Gorila Poppy se je rodila devet let po tem, ko je Fosseyjeva vzpostavila kamp znotraj ruandskega nacionalnega parka, da bi preučevala izginjajočo populacijo gorskih goril, in sicer 1. aprila 1976. Primatologinja je "svoje" gorile pogosto opisovala v dnevniku, Poppy pa je opisala kot "malo srčico, prikupno in mikavno. Nič ne bi mogla storiti narobe." Ker gorile sledilci niso videli že od avgusta lani, verjamejo, da je poginila.

Fundacija Fossey je Poppy opisala kot eno članico ene izmed "kraljevih družin". Njena mama, Effie, katere potomci so sedaj del različnih skupin goril, je bila ena izmed najmogočnejših samic. Najljubša gorila igralke Sigourney Weaver, ki je v filmu, nominiranim s petimi oskarji, upodobila Fosseyjevo, je bila sicer Maggie.

"To, da smo lahko opazovali Poppy vso njeno življenje, nam je dalo ogromno zakladnico znanja. Naučili smo se veliko o bogatem družabnem in reproduktivnem življenju samic in o njihovih osebnostih," je zapisala Tara Stoinski, predsednica fundacije v izjavi za javnost. Poppy je večkrat presenetila tiste, ki so jo spremljali, saj se je priključila več različnim skupinam gorskih goril. Pred dvema letoma pa je naravnost šokirala, saj je pri 41 letih postala najstarejša gorila, ki je skotila mladiča. V fundaciji so sporočili še, da je za seboj pustila pet otrok in sestro Mahane.

Ko je Fosseyjeva začela s svojim delom v gorah Virunga, so bile gorile zelo ogrožene, saj jih je bilo samo še 240. Leta 2016 so zabeležili, da je goril sedaj 604, populacija pa še vedno raste.