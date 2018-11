Interpol v prvi mednarodni akciji odkril na stotine 'okoljskih zločinov'

V akciji, ki je trajala ves oktober, so v 58 državah sveta odkrili več kot 500 hujših kršitev, med katerimi so nezakoniti izpusti nafte in odpadkov iz plovil, prekomerno spuščanje emisij iz plovil, onesnaževanje rek in izpuščanje kanalizacije v morja, so sporočili z Interpola.

V Nemčiji je plovilo v morje izpustilo 600 litrov palmovega olja, v Gani pa so odkrili več sto litrov odpadnega olja v velikih plastenkah, ki so jih nezakonito odvrgli na morju.

V mednarodni operaciji za zaščito morja je sodelovalo 122 držav, okoljevarstvene in pomorske agencije, policijski organi, carine in pristaniške oblasti več držav.

Izvedli so več kot 5200 nadzorov, ki so odprli vsaj 185 preiskav, v okviru katerih so izvedli tudi aretacije in sodne postopke. "Kriminalci zmotno verjamejo, da je onesnaževanje morja zločin z nizkim tveganjem in da to nima žrtev," je dejal generalni tajnik Interpola Jürgen Stock. Onesnaževanje morja v resnici predstavlja globalno zdravstveno grožnjo in ruši načelo trajnostnega razvoja, zato zahteva pristop, v katerem sodeluje več držav, sektorjev in organizacij, je dodal.

Primeri resnega onesnaženja morja so bili recimo izpusti odpadkov z živalske farme v filipinske obalne vode, kjer lokalne skupnosti nabirajo školjke in kjer se igrajo otroci.

Oblasti so preprečile okoljsko katastrofo v Albaniji tako, da so zaščitile vode okoli potapljajočega se plovila, ki je vsebovalo približno 500 litrov olja. Podoben primer se je zgodil tudi v francoskih vodah, ko sta trčili dve plovili in so zaradi preventivnih aktivnosti v času trajanja operacije 30 dni na morju, organi oblasti pravočasno preprečili katastrofo.