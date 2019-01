Kanado preplavili 'obtičali' tjulnji

V kanadskem mestu Roddickton-Bide Arm je na obrežju zaliva nasedlo več kot 40 tjulnjev. Morska bitja so nasedla po tem, ko so pretekli teden bližnje vode nenadoma zamrznile in jim preprečile, da bi se vrnili v ocean. Ker tamkajšnja zakonodaja prepoveduje, da bi se ljudje kakorkoli vmešavali v tam živeče morske sesalce, obstaja nevarnost, da se bodo izstradali do smrti.

Strokovnjaki pravijo, da je hitrost, s katero je zaliv nenadno zamrznil, živali po vsej verjetnosti zmedla in povzročila, da so se namesto proti odprtemu morju odpravili proti kopnemu.

Številne na družbenih omrežjih objavljene slike očividcev kažejo, kako so tjulnji obtičali na cestah in velikih kupih snega.