Krivolovci ustrelili najveličastnejšo ujedo na Balkanu

Kot so sporočili iz Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, so v sodelovanju s hrvaškim partnerjem, društvom BIOM, v Beliju na otoku Cres sept embra z GPS napravami opremili več beloglavih jastrebov. S pomočjo teh sofisticiranih naprav za določanje lokacije z veliko natančnostjo spremljajo jastrebe na njihovih poteh po Evropi.

Našli njegovo perje, zraven pa iztreljen tulec šibrovke za streljanje ptic

Kot so pojasnili, se je po izpustitvi ptica nekaj časa zadrževala na območju otokov Krk, Rab in Pag, od koder je proti jugu odletela v družbi še enega sovrstnika in prispela do Črne Gore, kjer so ga na območju Ulcinjskih solin opazovali ornitologi iz črnogorskega centra za zaščito in preučevanje ptic . Le nekaj dni po prvem opazovanju ga v solinah in okolici ni bilo več moč opaziti, tudi njegov oddajnik je prenehal pošiljati podatke o lokaciji. Črnogorski ornitologi so se odpravili na teren, da pregledajo širšo okolico Ulcinjskih solin, kjer so kmalu po začetku iskalne akcije našli njegovo perje, zraven pa tudi izstreljen tulec šibrovke za streljanje ptic.