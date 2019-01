Led na Grenlandiji od leta 2003 izginja štirikrat hitreje

In to prikazuje zaskrbljujočo sliko – da se led na površju na omenjenem območju enostavno tali s tem, ko se dviguje globalna temperatura. S tem pa nastajajo reke deroče staljene vode, ki se iztekajo v ocean in prav tako dvigujejo morsko gladino. Jugozahodna Grenlandija, ki je sicer pred tem znanstveniki niso omenjali kot vira, zaradi katerega mora skrbeti obmorska mesta, bo po napovedih v prihodnje "pomembno prispevala k dvigovanju morske gladine".

Vedno večji kosi ledu se odlamljajo z ledenikov in pristanejo v Atlantskem oceanu, kjer se stopijo, s tem pa močno prispevajo k dvigu morske gladine. A znanstveniki so prav tako odkrili, da je do največje izgube ledu v zadnjem desetletju prišlo na jugozahodnem delu Grenlandije, kjer ledenikov praktično ni.

Michael Bevis, vodilni avtor omenjene študije, sicer profesor na Univerzi v Ohiu, je za The Guardianpovedal, da so vedeli, da težavo predstavljajo kosi ledu, ki se odlomijo od ledenikov, a "sedaj potrjujemo drugi resen problem: vedno bolj bodo velike količine ledu izginjale kot staljena voda, kot reke, ki se izlivajo v morje".

Ob tem raziskava ponuja nove dokaze za nevarnost, ki jo podnebne spremembe in taljenje ledu, s tem pa divg morske gladine, prestavlja za obmorska mesta, kot so Miami, Šanghaj, Bangladeš, ter številne pacifiške otoke. "Edina stvar, ki jo lahko naredimo je, da se prilagodimo in ublažimo učinke globalnega segrevanja – prepozno je že za to, da posledic ne bi bilo": "Priča bomo vedno hitrejšemu in hitrejšemu dvigu morske gladine v bližnji prihodnosti. Ko enkrat zadaneš to prelomno točko, je edino vprašanje le še: kako hudo bo postalo?"

Raziskava, objavljena v Proceedings of the National academy of Sciences, je tako pokazala, da je Grenlandija med leti 2002 in 2016 izgubila okoli 280 milijard ton ledu na leto. Če bi se stalil ves led na Grenlandiji, bi se višina morske gladine na svetovni ravni dvignila za kar sedem metrov, s tem pa dobesedno utopila obmorska mesta.