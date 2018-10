'Ne potrebujemo sladkih besed, temveč konkretne spremembe'

Posebno poročilo o globalnem segrevanju pomembno prispeva k streznitvi sveta, so prepričani v Greenpeaceu. Šarčevo vlado pozivajo, da prekine s "škodljivimi politikami preteklih let". Tudi v društvu Focus menijo, da so nujne radikalne spremembe. Svet segret za več kot 3 stopinje Celzija pomeni pogoje, ki jih človeška vrsta še ni izkusila.

Posebno poročilo Medvladnega panela za podnebne spremembe (IPCC), ki razkriva, da so takojšnji ukrepi nujni, odmeva tudi v Sloveniji. V Greenpeacu so prepričani, da so vodilni znanstveniki s poročilom prispevali k streznitvi sveta. Predstavnica Greenpeacea v Sloveniji Katja Huš poudarja, da imamo razlog za skrb, ki pa"nas mora pognati v hitre in nujne spremembe, saj so najpomembnejša prav naslednja leta." Po njenih besedah mora vladaMarjana Šarca"prekiniti s škodljivimi politikami preteklih let." Prepričana je, da "ne potrebujemo sladkih besed, temveč konkretne in premišljene spremembe". "Z našim denarjem se ne sme več hraniti umazane energije, v naslednjih letih moramo zmanjšati število avtov na cestah in olajšati uporabo vlakov. Stavbe, v katerih bivamo in delamo, moramo narediti manj potratne, ljudem moramo omogočiti, da skupaj postavljajo sončne elektrarne in vetrnice, vlada pa se mora skupaj z delavci začeti pripravljati na predčasno zapiranje TEŠ. Na nič manj ne smemo pristati,"pravi. Ob tem še dodaja, da imamo še čas za reševanje podnebne krize, nimamo pa več časa za izgovore.

Spremembe so nujne. FOTO: Thinkstock

Tudi Barbara Kvac iz Društva za sonaraven razvoj Focus meni, da se mora slovenska vlada odzvati na poročilo. Prepričana je, da so nujne radikalne spremembe. Od vlade pričakujejo ukrepanje v vseh sektorjih. "V prvi vrsti pa več vlaganja v energetske prihranke, opustitev rabe fosilnih goriv, začenši s premogom, in prehod na 100 % obnovljive vire. Odpraviti je treba vse subvencije za fosilna goriva ter pospešiti zmanjšanje emisij v prometu in kmetijstvu.” "Planet gori. Če želimo preprečiti še več teh tragičnih požarov, hudih neviht in izgube človeških življenj, moramo v naslednjem desetletju na globalni ravni zmanjšati emisije za polovico. To je ogromen izziv, a je uresničljiv, in za milijone ljudi po vsem svetu, še posebej za bolj ranljive, je uresničevanje tega cilja vprašanje življenja in smrti," je prepričana izvršna direktorica Greenpeacea InternationalJennifer Morgan.Tudi ona meni, da gre za najpomembnejše poročilo podnebne znanosti doslej, ki ga voditelji držav in podjetij ne smejo prezreti. V društvu Focus menijo, da poročilo tudi daje upanje, saj je sporočilo jasno – še imamo možnost, da ostanemo pod 1,5 stopinje Celzija in rešitve so na voljo. Kakšno je stanje v Sloveniji? V Greenpeacu pojasnjujejo, da so podnebju škodljive subvencije v zadnjih desetih letih v Sloveniji narasle iz 80 milijonov evrov leta 2008 do 123 milijonov evrov leta 2016, fosilna goriva pa so leta 2016 dobila še dodatnih 32 milijonov evrov iz podporne sheme za OVE in SPTE (soproizvodnja toplote in električne energije). Do danes smo svet že segreli za stopinjo Celzija. Kmetje po vsej Evropi so letos izgubili več kot 12 odstotkov žitnih posevkov, kar neizogibno vpliva na cene osnovnih živil, kot so kruh in testenine. V petih državah EU so morali delno ali popolnoma zaustaviti jedsrke elektrarne, saj je bila voda, potrebna za ohladitev reaktorjev, preveč vroča. Preteklo leto je Slovenijo opustošila ekstremna suša, ki je uničila več kot tretjino pridelka in ustvarila 65 milijonov evrov škode v kmetijstvu. V zadnjih 50 letih smo doživeli 20 kmetijskih suš, kar 12 od teh pa jih je bilo po letu 2000, še navajajo.

Podnebju škodljive subvencije so v zadnjih desetih letih v Sloveniji narasle. FOTO: AP

400 milijonov več ljudi izpostavljenih ekstremnim vročinskim valovom Segrevanje planeta na 2 stopinji Celzija bi pomenilo, da bi se število ljudi, ki bi bili izpostavljeno pomanjkanju vode zaradi podnebnih sprememb, povečalo za kar 50 odstotkov, 4-krat več ljudi bi bilo izpostavljeno revščini, 10-krat več ljudi bi bilo izpostavljeno zmanjšanju pridelka, 400 milijonov več ljudi bi bilo redno izpostavljenih ekstremnim vročinskim valovom, navajajo v Greenpeacu. Za države v Mediteranu bi se podvojilo pomanjkanje vodnih virov znatno povečalo tveganja za suše. Izguba ledu na Antarktiki in Grenlandiji bi lahko dosegla kritično raven in vodila v večmetrski dvig morja v naslednjih stoletjih.

Svet segret za več kot 3 stopinje Celzija pomeni pogoje, ki jih človeška vrsta še ni izkusila, saj so nazadnje vladali pred 3 milijoni let, v Pliocenski dobi, ko je bila severna polobla brez ledenikov in ledenih plošč, morje je bilo za 25 metrov višje kot danes, Amazonski deževni gozd pa je bil podoben savani, podvržen sušam in požarom. —Greenpeace

Tudi v društvu Focus poudarjajo, da segrevanje pod 1,5 stopinja Celzija pomeni, da bo manj ljudi izpostavljenih hudim vročinskim valovom, močnemu deževju, suši, nevihtam in poplavam. Omejitev segrevanja bi pred izumrtjem rešilo večino svetovnih rastlinskih in živalskih vrst. Segrevanje pod 1,5 stopinja Celzija bi pomenilo 10 centimetrov manj dviga morske gladine do leta 2100, s čimer bi bilo prizadetih manj ljudi, ki živijo v obalnih mestih ali na otokih. Kot dodajajo, se lahko izognemo tudi izgubi polarnega ledu, ki bi prinesla nepovratne spremembe. Znatno pa bi se tudi zmanjšala tveganja za države z nizkimi prihodki in tiste, ki živijo v revščini. Za mnoge od njih pol stopinje pomeni razliko med življenjem in smrtjo. Pol stopinje razlike med zajezitvijo segrevanja ozračja pod 2 stopinji ali pod 1,5 pomeni, da bo manj Evropejcev izpostavljeno toplotnim ekstremom. Prav tako se bodo zmanjšala tveganja za suše, pomanjkanje vode in pomanjkanje hrane v srednji Evropi in v Sredozemlju. V Alpah se bi bilo moč izogniti dramatčnim spremembam naravnega okolja, ki bodo imela močan vpliv na ljudi in gospodarstvo.

Segrevanje planeta na 2 stopinji Celzija bi pomenilo, da bi se število ljudi, ki bi bili izpostavljeno pomanjkanju vode zaradi podnebnih sprememb, povečalo za kar 50 odstotkov. FOTO: Thinkstock