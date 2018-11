Ogrožen nastanek Antarktičnega rezervata, ogrožena prihodnost vseh nas

Članice Komisije za Antarktiko so zavrnile vzpostavitev največjega zavarovanega območja na Zemlji – Antarktičnega rezervata. Zato ni ogrožena le prihodnost enega najpomembnejših ekosistemov na Zemlji, ampak prihodnost vseh nas. Zdrav antarktični ekosistem bi namreč pripomogel, da se izognemo najhujšim učinkom podnebnih sprememb.

Predlog, ki je predvideval vzpostavitev največjega zavarovanega območja na svetu, rezervat Antarktičnega ocena, je potem, ko so ga blokirale Kitajska, Rusija in Norveška, zavrnjen, so sporočile okoljevarstvene organizacije. Okoljevarstveniki opozarjajo, da so s tem ogrozili prihodnost enega najpomembnejših ekosistemov na Zemlji, poroča Guardian. Predlog je podprlo 22 ostalih članic Komisije za Antarktiko. Komisija ni komentirala navedb okoljevarstvenih organizacij, na spletni strani pa so sporočili, da bodo članice nadaljevale s preučevanjem in izboljševanjem predloga, preden bodo o njem spet razpravljale na prihodnji konferenci, ki bo naslednje leto.

Rezervati živim bitjem omogočajo, da še naprej skladiščijo ogljik, s čimer pomagajo vsem nam. FOTO: AP

Komisija za Antarktiko je razpravljala o vzpostavitvi največjega zavarovanega območja na svetu – rezervata Antarktičnega oceana. Tako bi zaščitili ogromno površino neokrnjenega ekosistema, ki pa je ogrožen zaradi podnebnih sprememb in širitve industrijskega ribolova. Okolje na Antarktiki ogroža tudi vse večje število turistov. Obisk raste že sedem let zapored in med lanskim novembrom in letošnjim marcem se je ta številka prvič doslej povzpela nad 50.000. Zakaj je tako pomembno, da bi vzpostavili rezervat? Kot pojasnjujejo na Greenpeace Slovenija ustvarjanje morskih rezervatov zagotavlja zatočišče za morsko življenje, ki je tam zaščiteno pred industrijskimi aktivnostmi: "Ne samo, da rezervati tem bitjem ponujajo prostor, kjer si lahko opomorejo od pritiskov, s katerimi se soočajo naša morja in gradijo odpornost na učinke spreminjajočega se podnebja – rezervati tem živim bitjem omogočajo, da še naprej skladiščijo ogljik, s čimer pomagajo vsem nam."

Deli Antarktike se segrevajo kar trikrat hitreje kot ostali predeli našega planeta. Posledica tega je taljenje in lomljenje ledenikov. Ti padejo v ocean in dvigajo raven morske gladine po vsem svetu. FOTO: Thinkstock

Kot dodajajo, lahko ogljik najdemo tudi v telesih veliko večjih morskih bitij, kot so npr. kiti. Ko so živi, kitovi iztrebki pomagajo pri rasti teh drobnih rastlin, ki absorbirajo ogljik blizu površja, ko umrejo, pa je ogljik v telesih kitov pokopan skupaj z njimi na morskem dnu. To lahko shrani ogljik za več tisoč let. Kot poudarjajo pri Greenpeacu, bi nam zdrav antarktični ekosistem pomagal, da se izognemo najhujšim učinkom podnebnih sprememb, če pa dovolimo, da poškodujejo Antarktiko, bodo podnebne spremembe postale še hujše. Zamujena zgodovinska priložnost

Hitrost pri kateri se antarktične ledene plošče talijo zaradi naraščajočih temperatur, bo vplivala na obalne skupnosti, majhne otoške države ali velemesta. FOTO: Thinkstock

Okoljevarstveniki so imeli devet mesecev, da bi prepričali članice komisije, da vzpostavijo to izjemno pomembno zaščiteno območje, ki bi se razlegalo na območju, velikem za kar pet Nemčij. Okoljevarstvene organizacije so mobilizirale približno 2 milijona ljudi, s peticijo pa so zbirali podpise, ki bi pomagali pri vplivanju na odločevalce, da zaščitijo Antarktiko."To je bila zgodovinska priložnost, da ustvarimo največje zaščiteno območje na Zemlji," je dejala vodja Greenpeaceove kampanje Zaščitimo Antarktiko Frida Bengtsson. Na pogajanja za vzpostavitev rezervata je prišlo 25 delegacij, a žal so na pogajanjih zavrnili resna znanstvena dognanja in pozive znanstvenikov k takojšnji in nujni zaščiti oceana, piše Guardian. Dodala je, da kljub temu, da so bili znanstveni dokazi za zaščito območja jasni, so bile nekatere članice bolj zaposlene z upravičevanjem povečanega obsega ribolova. Če zaščitimo Antarktiko, zaščitimo cel svet Kot pojasnjujejo na Greenpeace Slovenija, v Antarktičnem oceanu med drugim prebivajo edinstvene živali, kot so cesarski pingvini, velikanski sinji kiti in drobni krili – majhni rakci, s katerimi se kiti prehranjujejo, a ti potrebujejo zaščito. Antarktika je prav tako tudi pomemben barometer, ki razkriva, kako podnebne spremembe vplivajo na naš planet.

Antarktični ledeniki izgubljajo led hitreje kot pada sneg, ki povzroča nastanek novega ledu. Hitrost pri kateri se antarktične ledene plošče talijo zaradi naraščajočih temperatur, bo vplivala na obalne skupnosti, majhne otoške države ali velemesta. FOTO: NASA