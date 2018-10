Še 12 let imamo, da ustavimo katastrofo

Delegati 195 držav, ki sodelujejo v Medvladnem forumu o podnebnih spremembah (IPCC), so v Južni Koreji potrdili in objavili posebno poročilo o omejitvi globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija do konca stoletja glede na predindustrijsko raven. "Gre za zadnje opozorilo,"opozarjajo in navajajo, da je svet izgubil kompas in drvi celo proti segrevanju za 3 stopinje. Da bi ostali pod 1,5 stopinje, so nujne hitre spremembe. Za doseg tega cilja bo potrebnih ogromno finančnih sredstev, a "okno priložnosti še ni zaprto," poudarjajo.

"Znanstveniki bi morali z veliki črkami zapisati … IDIOTI, UKREPAJTE TAKOJ, a to je treba ponazoriti z dejstvi in številkami," pravi Kaisa Kosonen iz organizacije Greenpeace, ki je sodelovala kot opazovalka pri nastajanju poročila.

In številke so jasne. Če smo včasih mislili, da bo omejitev globalnega segrevanja pod 2 stopinji Celzija pripomogla k obvladovanju stanja, pa najnovejše poročilo ugotavlja, da to vsekakor ne bo dovolj. Že če bomo presegli 1,5 stopinje, se igramo z življenjsko dobo našega planeta. In kot kaže, bi lahko 1,5 stopinje presegli že v 12 letih do leta 2030, to pa pomeni tveganje za ekstremne vremenske pojave – suša, požari, poplave in pomanjkanje hrane.