'Šovbiznis' belugi iz ujetništva v nov dom na Islandiji

Little Grey in Little White sta imeni kitovk, ki so ju pri dveh letih starosti ujeli v divjini ter prepeljali v akvarij na Šanghaju. Tam so jih izurili za nastope in kar 10 let sta bili glavna atrakcija akvarija Changfeng. Že leta 2012 so zaradi povečanega pritiska na lastnike akvarija, ki imajo v lasti tudi Legoland in Madame Tussauds, podjetje Merlin Entertainment, začeli iskati nov dom za belugi.

Nov dom so jima našli v kar 9,656 kilometrov oddaljenem rezervatu za beluge – v zalivu Klettsvik ob islandskem otoku Heimaey. Njuno dolgo potovanje je vključevalo vožnjo na tovornem letalu, tovornjaku in trajektu, trajalo pa je več kot trideset ur. Belugama, ki sta dolgi štiri metre in tehtata 900 kilogramov, so med potovanjem dali tudi pomirjevala.

"Že zadnjih 18 mesecev smo intenzivno pripravljali Little White in Little Grey na to dolgo potovanje," je povedal Andy Bool, vodja britanske dobrodelne organizacije za ohranitev morskega življenja Sea Life Trust.

Zaliv je prvi rezervat za beluge na prostem, ki jim bo "omogočil bolj naravno, subarktično okolje in habitat", pojasnjujejo v organizaciji. Prav ta zaliv je bil dom še enemu kitu iz sveta šovbiznisa, orki Keiko, poznani po filmski franšizi Moj prijatelj Willy. Izpustili so ga leta 2002, že 18 mesecev po tem pa si je poiskal svoj dom v norveških vodah in umrl zaradi pljučnice.