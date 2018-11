Trumpa ne prepriča niti 2000 prezgodnjih smrti lastnih državljanov

Poročilo 300 ameriških znanstvenikov še vedno odmeva. Če se bodo uresničile njihove napovedi, se bodo ZDA že kmalu morale soočiti z uničujočimi posledicami. 2000 več prezgodnjih smrti, manj kot 75 odstotkov količine trenutno pridelanih kmetijskih pridelkov in celo do šestkrat več zgorelih gozdnih površin.

Miren podaljšan praznični konec tedna, ki ga številni Američani preživljajo v nakupovalnih središčih, so zmotile ugotovitve podnebnega poročila 300 ameriških znanstvenikov in še 700 predstavnikov 13 agencij ameriške zvezne vlade, ki predstavlja hudo opozorilo glede podnebnih sprememb in njihovih uničujočih posledic, zaradi katerih bi ameriško gospodarstvo lahko izgubilo milijarde dolarjev ali največ 10 odstotkov BDP do konca stoletja.

Donald Trump še naprej vztraja pri stališču, da so podnebne spremembe 'prevara'. FOTO: AP

Povprečna svetovna temperatura je veliko višja in narašča hitreje od česarkoli, kar je izkusila sodobna civilizacija. Razloge za hitro spreminjajoče podnebnje pa je mogoče iskati zgolj in samo v človeških dejavnosti, predvsem v emisijah toplogrednih plinov, so prepričani ameriški znanstveniki. Ugotovitve, ki izhajajo iz poročila, so tako diametralno nasprotne s trditvami ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki podnebne spremembe razglaša za prevaro.

Zvezna študija bi morala biti sicer objavljena decembra, a jo je Trumpova administracija objavila že včeraj, na črni petek. In to vsekakor nosi nekaj simbolike, napovedi znanstvenikov glede hudih posledic, ki jih bodo prinesle podnebne spremembe v prihodnjih letih, lahko označimo najmanj za črnoglede. David Easterling, direktor oddelka za tehnično podporo Nacionalnega centra za okoljsko informiranje (angl. NOAA), poudarja, da hitrejša objava od pričakovane ni posledica kakršnegakoli zunanjega vmešavanja.

Tudi minulo sredo je na družbenem omrežju Twitter zapisal: "Kaj se je zgodilo z globalnim segrevanjem?", potem ko so se nekateri Američani prebudili v enega najhladnejših zahvalnih praznikov v zadnjem stoletju. Vendar znanstveniki pojasnjujejo, da ekstremne dnevne oziroma tedenske vremenske razmere vpliva podnebnih sprememb ne ovržejo, ampak da je bistvo predvsem v dolgoročnih trendih. Trenutno človeška bitja živimo v najtoplejših temperaturah ozračja v vsej moderni zgodovini. Na podlagi izsledkov ameriških znanstvenikov trenutno prav nobena od držav skupine G20 ne izpolnjuje podnebnih ciljev glede zmanjšanja emisij določenih plinov. Brez znatnega zmanjšanja bi lahko povprečna letna temperatura do konca tega stoletja narasla za najmanj 5 stopinj Celzija v primerjavi s temperaturami v predindustrijski dobi. Kot izhaja iz poročila, bi lahko stroški podnebnih sprememb dosegli stotine milijard dolarjev na letni ravni. Najslabše bi jo odnesel jugovzhod ZDA, ki bi lahko do leta 2010 zaradi skrajne vročine izgubil več kot pol milijarde delovnih ur. Težki časi tudi za ameriške kmete Še posebej težki časi se obetajo ameriškim kmetom. Zaradi vse višjih temperatur, pogostih suš in poplav bo kakovost in količina njihovih pridelkov občutno upadla. V predelih Srednjega zahoda bodo kmetje proizvedli manj kot 75 odstotkov količin koruze, ki jo proizvedejo danes, južni del regije pa bi lahko izgubil do 25 odstotkov trenutnega pridelka soje.

Težki časi se obetajo tudi ameriškim kmetom, ki ponekod že sedaj bijejo bitke z ameriškim predsednikom. FOTO: AP

2000 več prezgodnjih smrti Znanstveniki v poročilu navajajo tudi hude posledice, ki jih bodo prinesle podnebne spremembe na zdravje ljudi. Nikogaršnje zdravje ni imuno na podnebne spremembe, opozarjajo. Zaradi vse višjih temperatur bodo tveganjem za nastanek bolezni še bolj občutno izpostavljeni otroci, starejši in revni. Samo na območju Srednjega Zahoda naj bi se do leta 2090 število prezgodnjih smrti na leto povečalo za 2000. Ljudje bodo izpostavljeni tudi večjemu številu bolezni zaradi oporečnih vodnih virov in hrane. Povečalo se bo tudi število virusov, kot sta Zika in virus Zahodnega Nila. Letošnja sezona požarov, ki je prinesla uničujoče posledice, bo le delček tega, kar se obeta v prihodnje. Do leta 2050 bi lahko na območju ZDA zgorelo celo do šestkrat več gozdnih površin. Pogorela območja na jugozahodu Kalifornija pa bi se lahko do leta 2050 celo podvojila. Zaradi visokih temperatur je ogrožena tudi zanesljivost in varnost vodnih virov na območju Havajev, Karibov in tudi drugod.

Posledice požarov bi lahko bile v naslednjih desetletjih še bolj uničujoče. FOTO: AP