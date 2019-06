V sanfranciški zaliv se je zatekel 'koščen' kit grbavec

V sanfranciškem zalivu že dva tedna opažajo grbastega kita. Morski biologi zaradi mršavosti sesalca predvidevajo, da je kit bolan in se je tja zatekel, da bi si opomogel. Niso prepričani, katerega spola je in koliko je star, domačini pa so ga poimenovali kar Allie.

V zadnjih dveh tednih so mnogi domačini, fotografi, navdušenci nad kiti in morski biologi opazili grbastega kita, ki se je zatekel v sanfranciški zaliv. Kit, ki so ga lokalni prebivalci poimenovali Ally, je po ocenah strokovnjakov bolan in je v zaliv najverjetneje prišel, da bi si opomogel. Biologi sicer niso prepričani, da kit ni zdrav. V letošnji sezoni so ob zahodni obali ZDA obravnavali veliko smrti sivih kitov; razlog za to je pospešeno izginjanje ledu na Arktiki, kar je posledično vplivalo tudi na prehransko verigo kitov. Kiti grbavci v nasprotju s sivimi poleti iz Mehike migrirajo na sever, biologi pa menijo, da je Allie najverjetneje nepovezana s številnimi smrtmi drugih kitov. Grbavce sicer z obale Kalifornije pogosto opazijo, še posebej po letu 1970, ko so prepovedali kitolov.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Bill Keener, raziskovalec na Centru za morske sesalce v bližini San Francisca, trdi, da se Allie zdi "suha" - manjkala naj bi ji zdrava plast tolšče, ki jo grbavci po navadi pridobijo med poletjem. Prav tako kit naj ne bi imel sijaja, ki je značilen za grbavce. Keener, ki se je z ekipo s čolnom odpravil na opazovanje kita, je dejal, da nimajo možnosti, da bi ugotovili, kaj točno je narobe. Prav tako na zunaj žival ne kaže nobenih znakov poškodb. Predvidevajo, da obstaja tudi možnost, da je Allie prišla v stik s strupenimi algami ali pa gre za starostno bolezen – čeprav znanstveniki niso moglik določiti starosti ali spola kita. "Čeprav kita vsi nazivajo z Allie, bi lahko bil tudi Al," je dejal Keene. Čeprav se je populacija kitov grbavcev povečala, še vedno spadajo med ogroženo vrsto, pogosto pa so poškodovani tudi v trkih z ladjami. Mnogi se tudi po nesreči zapletejo v mreže in drugo opremo, ki jo uporabljajo pri ribolovu. Približno 3000 grbavcev vsako poletje in jesen pride do obale Kalifornije, Oregona in Washingtona, a večina se jih zbere ob ustju sanfranciškega zaliva. Allie je zašla globlje, zato strokovnjaki sklepajo, da potrebuje čas za okrevanje.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke